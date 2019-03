O kaly z lagun v Polsku se Česko starat nemusí, rozhodl evropský soud

„Komise neprokázala, že sporná přeprava je přepravou odpadů a Česká republika nesplnila své povinnosti vyplývající z nařízení o přepravě odpadů. Z těchto důvodů Soudní dvůr žalobu zamítl,“ stojí v tiskové zprávě soudního dvora Evropské unie.

Problém začal v roce 2010, kdy se do Polska dostalo zhruba dvacet tun kalů z lagun, smíchaných sdružením Čistá Ostrava, které tehdy ostravské laguny čistilo, s vápnem a uhlím.

Pro tuto směs získalo sdružení od ministerstva životního prostředí potvrzení, že se jedná o palivo. Jedna z firem napojených na sdružení poté toto palivo odvezlo do Polska, kde dodnes leží na haldě nedaleko Katovic.

Polsko proti uložení protestovalo, směs označovalo za odpad, kdežto české ministerstvo trvalo na palivu.

Žalobu k soudnímu dvoru nakonec podala Evropská komise, na niž se za polskou stranu obrátil polský ekologický aktivista Maciej Psych Smykowski.

„Žalobu jsem podal, ale od té doby se mnou nikdo moc nekomunikoval, ani naše ministerstvo. Vadilo mi, že se nedaleko místa, kde žijí velice chudí lidé, najednou objevila halda obsahující nebezpečné látky. A nikdo to nijak zvlášť neřešil. Kdyby tam bydleli bohatí lidé, určitě by vše rychle zmizelo. Tak už tam ta halda stojí dlouhé roky, nic se neřešilo,“ vysvětlil Maciej Psych Smykowski, proč se na Evropskou komisi obrátil.

Rozhodnutí soudního dvora mu radost neudělalo. „Jsem z toho smutný. Teď musím zjistit, zda jsou k tomuto rozhodnutí možné opravné prostředky, a ty případně využít,“ komentoval Smykowski.

Pak předestřel další možnou verzi obrany. „Kdyby žádné opravné prostředky možné nebyly, tak si asi půjčím peníze, hromadu koupím a převezu ji do Prahy, když to není nebezpečná vůně, jak tvrdí česká strana. Ať si to tam užijí. A hlavně tehdejší ministr Pavel Drobil, který vše posvětil. Ale ten prý žije někde u Ostravy, která je ještě blíž, takže to alespoň nebudu mít tak daleko,“ říká prý jen s velmi malou mírou nadsázky polský ekologický aktivista.

Další postup zatím není jasný, vše ale nasvědčuje tomu, že se o nechtěnou haldu, která nedaleko Katovic leží dodnes, bude muset postarat polský stát.

Rozhodnutí soudního dvora české ministerstvo životního prostředí přivítalo.

„Je to pro nás samozřejmě dobrá zpráva,“ reagoval na rozhodnutí soudu ministr životního prostředí Richard Brabec.

„Hlavním důvodem pro zamítnutí žaloby komise byl fakt, že se jí nepodařilo prokázat, že látka Geobal, převezená na přelomu let 2010 a 2011 do Polska, byla odpadem. Tím pádem nebyla na straně České republiky nijak porušena evropská legislativa v oblasti přepravy odpadů,“ uvedl Brabec.

A v tomto směru je Maciej Smykowski skeptický. „Kdyby náš stát chtěl s tímto problémem něco udělat, tak to udělal už dávno. Nemyslím, že se teď něco změní,“ povzdychl si.

Hmotu Geobal vyrábělo sdružení Čistá Ostrava pod vedením společnosti Geosan v rámci první zakázky na odtěžení kalů z lagun někdejší společnosti Ostramo.

Geobal se měl spálit na několika místech v České republice, například v cementárně v Čížkovicích na Litoměřicku. Jenže zhruba dvacet tun vyvezly dnes již zaniklé firmy na jih Polska.