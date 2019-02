Diamo začne čistit vody pod ropnými lagunami v Ostravě

„Podle smlouvy by měly být hlinky (odpadní zemina po filtraci kalů – pozn. red.) vyčištěny do konce června, ostravský magistrát si vymínil termín na konci května. Nyní však jde vše tak, že by mohly být zbylé hlinky zpracovány do konce dubna,“ potvrdil Rychtařík.



Původně měly být hlinky a kaly z ostravských lagun zpracovány a odvezeny do konce loňského roku. To se ale nestalo. Společnost AVE CZ termín odvozu kalů a hlinek nesplnila. Za to jí běželo penále ve výši sto tisíc korun za den.

Podnik Diamo ale s AVE CZ na konci ledna podepsal novou smlouvu. Penále už neběží, termín konečné likvidace kalů i hlinek je stanoven na konec roku 2020.

Stát tahal v jednáních o smlouvě za kratší konec. Ze strany AVE CZ totiž údajně hrozilo vypovězení smlouvy v případě, že Diamo firmě nevyjde vstříc.

Přímo za vyhrožování to ale ředitel Diama Tomáš Rychtařík označit nechtěl. „Znova se to nestane. AVE CZ mohlo od smlouvy odstoupit. Buďme rádi, že se tak nestalo,“ řekl ředitel Diama. „Nové podmínky odstoupení od smlouvy neumožňují.“

Že se na konci příštího roku nebude opakovat situace z loňského podzimu, věří i ministryně průmyslu. „Existovaly objektivní i subjektivní příčiny, proč smlouva nebyla dodržena, nová smlouva je garance toho, že smlouva dodržena bude,“ konstatovala Nováková. „Je tady stále jedna bariéra, která může smlouvu zbrzdit, a tou je kapacita spalovny ve Vřesové.“

Právě do Vřesové na Sokolovsku mají být z Ostravy odváženy kaly a hlinky ke konečné likvidaci.

Paroplynová elektrárna je ale zatím nedokáže spalovat tak rychle, jak se původně předpokládalo. „Vřesová se pochopitelně k ničemu nezavázala, je to určitý monopol v privátních rukou, stát s nimi jedná. Předpokládám, že jednání povedou k tomu, že Vřesová bude kaly z Ostravy odebírat,“ přiblížila pozadí jednání o likvidaci kalů z lagun ministryně Nováková. „Chceme se proto podívat i do zahraničí,“ naznačila.

Státní firma ve čtvrtek navíc oznámila, že od sdružení Čistá Ostrava přebírá provoz, který se stará o čištění kontaminovaných vod v areálu lagun. Sdružení Čistá Ostrava zahrnovalo společnosti Geosan, Aquatest a ŽS Brno. Vedle původní zakázky na likvidaci kalů provádělo také čištění podzemních vod pod lagunami. A právě čističku nově převzal státní podnik Diamo. „Převzetí čističky umožní zpružnění čištění kalů a pomůže chránit zdroj pitné vody v Nové Vsi. Provoz by rozhodně neměl být dražší, měl by být naopak levnější,“ řekla Nováková.

V areálu zůstalo 70 tisíc tun kalů a hlinek

Kolik stát za převzetí čističky zaplatil, nechce vedení Diama zveřejnit. Jasné tak je jen to, že stát podruhé zaplatil za systém, jehož stavbu zprostředkovaně financoval



„Je to mezi Diamem a firmou. Byly zpracovány dva odborné posudky, nám vyšla podstatně nižší cena, za kterou se to odkoupilo. Ale cenu říct nemohu,“ sdělil ředitel Diama Rychtařík. „Je to zcela běžný způsob. Veškeré zařízení, které firma v průběhu své činnosti pořídí, je její, teď je stát odkupuje.“

Do roku 2016 stát za sanaci lagun zaplatil sdružení Čistá Ostrava 1,53 miliardy korun. „Z toho bylo vynaloženo přibližně 710 milionů na odtěžení kalů, 300 milionů na vybudování infrastruktury, sítí a přípravy pro sanaci zemin a 520 milionů na čerpání a čištění podzemních a lagunových vod,“ přiblížil před časem ředitel závodu Odra společnosti Diamo Josef Havelka.

Následnou zakázku na dotěžení lagun vyhrála AVE CZ s nabídkou 429 milionů korun. Stát by měl ještě za likvidaci toxických látek zaplatit 280 milionů korun, v areálu zůstalo přibližně 70 tisíc tun kalů a hlinek.