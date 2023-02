Vondrák vystoupil z hnutí ANO, hejtmanem chce ještě rok a půl zůstat

Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák s okamžitou platností vystoupil z hnutí ANO. Oznámil to na začátku jednání krajského předsednictva hnutí, které mělo jednat o jeho vyloučení. Hejtmanem by rád zůstal do konce volebního období příští rok na podzim.