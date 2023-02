Vondrák nás podrazil. My jsme s ním jednali korektně, míní Schillerová

V nedělní partii debatoval předseda Senátu s místopředsedkyní ANO o tom, jak bude vztah vlády a opozice vypadat po prezidentských volbách a rezignaci Ivo Vondráka.

Vystrčil jí vyčetl, že se opozice nechce dohodnout a pouze kritizuje. Schillerová opáčila, že s opozicí vláda nejedná. Apelovala, aby tlačil na své kolegy, ať s nimi mluví.

„Musím říct, že představa, že nejdříve si všechno koalice řekne u sebe a pak to projednává detailně s opozicí, je mylná,“ míní Vystrčil.

„Vám nejde o tom, co se stane a co bude s lidmi za třicet, čtyřicet let. Jde vám o tom, kolik procent v dalších volbách zůstanete, abyste mohli vládnout a dělat politiku, která rozhodně není pro všechny lidi,“ uvedl.

Místopředsedkyně ANO Vystrčilovi odpověděla příslovím. „Podle sebe soudím tebe.“

Bez důchodové reformy se neobejdeme

„Neobejdeme se bez penzijní reformy, předpokládaný deficit důchodového účtu bude přes 60 miliard. V tom okamžiku musíme hledat, které parametry budeme měnit. Důchodový věk je jeden z parametrů,“ připustil v nedělní Partii Vystrčil. Osobně si však nedovede představit, že se zvýší všem.

Schillerová si dokáže představit, že určité profese do důchodu v 65 letech nepůjdou. Mohlo by jít například o vysokoškolské profesory nebo vědecké pracovníky. Ti podle ní v tomto věku stejně mnohdy do penze nejdou, když jsou zdraví