Ostrava přivítá beachvolejbalisty. Na vítěze turnaje čeká unikátní trofej

Organizátoři připravili pro vítěze turnaje také novou trofej. „Výsledná podoba cen pro vítěze se rok od roku zjednodušovala až zůstala loni jen jedna trubka. Ta jednoduchost došla do svého maxima. Všichni cítili, že by to chtělo nějakou změnu,“ popsal zrod nové trofeje její autor Radovan Šťastný.

Potěšilo ho, že ho pořadatelé oslovili, jelikož s týmem spolupracovníků už dříve zhotovil ceny například pro závody Evropského poháru v cyklokrosu U21, které se konají rovněž v Dolních Vítkovicích.

„První myšlenka byla udělat balon ze spojovacích matic,“ podotkl. A to se podařilo. Pomyslný míč je díky svářeči Martinu Klichovi uchycený mezi dvěma trubkami, takže i tento prvek z minulosti zůstal zachován.

Letošní turnaj, který se bude v ostravských Dolních Vítkovicích konat od 5. do 9. června, opět patří do nejvyšší kategorie světové série Elite 16. Pořadatelé zvolili motto „Je to o hvězdách.“

Ty největší jako obvykle přijedou a navíc: „Náš turnaj je letos posledním, na němž se budou započítávat mužům i ženám body do olympijského žebříčku,“ upozornil předseda Českého volejbalového svazu Marek Pakosta. „V pondělí po našem turnaji se udělá čára a bude jasno, kdo pojede do Paříže.“

České jedničky coby úřadující mistři světa Ondřej Perušič a David Schweiner už mají olympiádu jistou. „Stejně jako ostatní dvojice, ale bojují o co nejlepší postavení v žebříčku, protože podle něj budou v Paříži nasazení,“ podotkl Pakosta.

Ženským jedničkám Barboře Hermannové a Marii-Sáře Štochlové zatím body pro účast na olympiádě chybějí. „Dovolím si tvrdit, že pro naše holky bude Ostrava v duchu hamletovského – být, či nebýt. O to větší váhu letošní turnaj pro nás má,“ řekl Marek Pakosta.

Vstupenky na víkendové zápasy jsou vyprodané. „Na všední dny a středeční kvalifikaci pořád jsou,“ upozornil ředitel turnaje Martin Duka. Připustil, že nějaké lístky by se na finálové dny mohly do prodeje ještě dostat. „Rezervovali jsme je kvůli naším partnerům a uvidíme, jestli všechny využijeme,“ uvedl.

Dodal, že i v kvalifikaci bude k vidění špičkový beachvolejbal. „Loni skončili třetí Partain s Beneschem, kteří postoupili z kvalifikace,“ připomněl Duka. „A v roce 2022 celý turnaj vyhrály Němky Müller a Tillmann, které rovněž hrály kvalifikaci.“

Náměstek hejtmana Stanislav Folwarczy přiznal, že před roky, když turnaj v Ostravě začínal, byly na místo konání turnaje dva názory. Na jedné straně obavy, jak akce dopadne, že bývalý průmyslový areál není vhodný. „A druhý byl, že to naopak může být hodně zajímavé, což se potvrdilo,“ řekl Folwarczny. „Místo je skutečně výjimečné a o turnaj je velký zájem. Mám velkou radost, jak turnaj neustále roste.“

Ostravský primátor Jan Dohnal pozměnil hlášku z Divadla Járy Cimrmana ze hry Záskok, že v Českých Budějovicích by chtěl žít každý, na v Ostravě by chtěl žít každý.

„Protože díky turnaji, ale i mistrovství světa v hokeji a Zlaté tretře se Ostrava stává jednoznačně světovým městem sportu. Během velmi krátké doby k nám zavítají stovky tisíc sportovních nadšenců z celého světa,“ usmál se Dohnal.