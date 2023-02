Další ostravský útěk, z hnutí ANO vystoupila Macurova náměstkyně Bajgarová

Tomáš Macura odešel z hnutí ANO minulý týden, když podle vlastních slov ztratil naději na to, aby se hnutí vrátilo do směru, které mělo po svém založení. Současně prý pochopil, že to nemůže nijak ovlivnit.

Nyní tak učinila i jeho náměstkyně Bajgarová. „Život je důležitější než politika a ten tlak je obrovský,“ řekla už dříve portálu iDNES.cz.

Klub zastupitelů hnutí ANO nyní jedná za zavřenými dveřmi o tom, jestli Macura zůstane primátorem a zda se případně nezmění dosavadní koalice ANO + SPOLU + Piráti. Na jednání přišel dokonce i krajský šéf ANO a primátor Havířova Josef Bělica. „Není to obvyklé. Klub zastupitelů je svébytný orgán,“ konstatovala předsedkyně klubu zastupitelů a další náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Primátor Macura šel na jednání s úsměvem. „Nechci nic předjímat, uvidíme, jak se situace vyvinula. Já s nikým nejednám, nikoho nepřesvědčuji,“ poznamenal.

Osobnosti podpořily Macuru

Současně v Ostravě vznikla výzva padesáti osobností kulturního a společenského života, kteří podpořili Macuru ve funkci s tím, že za jeho působení se město výrazně zvedlo.

„Nevěděl jsem to a mile mě to překvapilo. Dokonce i trochu dojalo,“ poznamenal Macura, ale hned dodal, že si není jistý, jestli to nebude u voličů hnutí ANO spíše kontraproduktivní. „Výzvu zaštiťuje taková ostravská kavárna, což samozřejmě myslím v dobrém slova smyslu,“ podotkl s úsměvem. O jeho osudu coby primátora tak nejspíše rozhodne středeční zastupitelstvo Ostravy.

Předseda oblastního sdružení hnutí ANO a starosta Slezské Ostravy Richard Vereš uvedl, že sdružení jednalo, nikoliv však o Macurovi nebo Bajgarové. „Jednali jsme o návrhu na vyloučení hejtmana Vondráka, ale výsledek nyní nemohu sdělit,“ řekl zástupcům médií.

Právě Vondrák s Macurou i Bajgarovou v době prezidentských voleb veřejně několikrát zopakovali, že volí Petra Pavla, protikandidáta Andreje Babiše, protože ten se podle nich na tuto funkci nehodí. Vondrák se pak vzdal funkce místopředsedy hnutí, ale členem chtěl zůstat. Jenže předsednictvo požaduje jeho vyloučení.