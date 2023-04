Co víte o alergiích? Vyzkoušejte své znalosti v kvízu a vyhrajte knihu

Vědomostní kvíz o čtyři knihy I v blázinci se dá žít probíhá od úterý 25. dubna do úterý 2. května do 10:00. Do slosování o ceny postoupí každý, kdo správně odpoví na všech deset otázek.

Výherce uveřejníme zde v článku v úterý 2. května ve 12:00 a budeme je informovat i mailovou zprávou.

Kniha I v blázinci se dá žít

Dokud máme zdarma vstup do přírody, nezpoplatněný kyslík k dýchání a neomezovanou lásku se vším, co k ní patří, není důvod k zoufalství. Oblíbená autorka řady populárních knih opět otevřeně a bez servítek komentuje dění kolem sebe i ve světě a vypráví nenapodobitelným stylem o svých pozoruhodných příhodách, o dobrodružných cestách po krásách naší země, o radostech a strastech prožívaných na své chalupě, o životních vrcholech, pádech a zvratech.

Autorka potvrzuje, že není podstatný věk, ale přístup k životu, a navzdory všem ranám osudu je třeba vždy hledat to dobré a nikdy se nevzdávat. Ať nám svět připadá sebebláznivější, i tak se v něm dá žít, a ne jen přežívat. Kniha je vyzdobena půvabnými ilustracemi Terezy Budilové.

Pravidla soutěže najdete zde.