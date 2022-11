Trápení zvané long covid. Zázračná tabletka na něj není, říká primář Dlouhý

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Co stojí za dlouhodobými potížemi některých pacientů, kteří se ani řadu měsíců po prodělání nákazy covidem-19 necítí dobře? „V mnohém medicína ještě nemá jasno. Vyšetření, které by průkazně ukázalo na příčinu postcovidových potíží, nemáme,“ říká primář Infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Pavel Dlouhý. Co ale zjistit lze?