Ženu trápila nepovedená plastika, rozhodla se pro další zákrok

Když se jí narodilo druhé dítě, chtěla se vrátit zpět do formy a začala hubnout. To se jí podařilo, ale bohužel se „ztratilo“ i poprsí, na které byla předtím hrdá. „Nikdy jsem před dětmi nemyslela na to, že bych si nechala nějak upravit ňadra. O implantátech jsem vůbec neuvažovala. Měla jsem pěkná prsa. To se ale po radikálním hubnutí změnilo,“ svěřila se žena v pořadu Botched.

Právě tam sdělila chirurgům z kliniky v Los Angeles, že touží po změně a po letech by si ráda dopřála poprsí, za které by se nemusela stydět.

Během první operace její lékař použil k uspání ketamin a kvůli tomu má tak na operaci velmi nepříjemné vzpomínky. „Po zákroku jsem se cítila strašně. Ale s ňadry jsem byla spokojená. Implantáty se začaly hýbat až o několik týdnů později. A navíc se k tomu přidala i velká bolest. Další roky byly tak trochu za trest,“ pokračovala.

Na klinice si ji vzal do parády chirurg Paul Nassif, který doporučil vyjmutí starých implantátů a také modelaci prsou. Vznikla tak jizva ve tvaru kotvy na obou ňadrech. Výplní je opět silikonový implantát, který je však lépe umístěn. Dřívější implantát lékař vložil pod sval. Nyní má žena implantáty nad svalem a neměly by už způsobovat problémy.

„Konečně mohu zase říct, že jsem spokojená s tím, jak vypadám. Připadám si krásná, a to se mi už dlouhé roky nestalo. Svá nová ňadra miluji,“ doplnila.