Stát do dražby posílá přes 4 bitcoiny, vyvolávací cena přesahuje 6 milionů Kč

„Předmětem aukce je 4,70491065 jednotek virtuální měny bitcoin (BTC). Upozorňujeme na skutečnost, že hodnota nejnižšího podání bude stanovena jako 95 procent výše XBP indexu k 8:00 hod. CET ke dni, kdy nastane zahájení aukce,“ stojí v popisu dražby, která odstartuje 15. května a potrvá jeden den.

Zájemci o státem nabízenou kryptoměnu musí složit kauci ve výši 180 tisíc korun. Nejnižší příhoz je pak stanoven na tisíc korun. Vyvolávací cenu pak činí 6 220 264 korun.

Stát chystá aukci bitcoinu. Vyvolávací cena přesahuje šest milionů korun.

Redakce iDNES.cz již v únoru informovala, že do dražby by mělo jít až 100 bitcoinů. O majetek, jejž stát prodává ve veřejných aukcích, bývá jen zřídka takový zájem, jako když jdou do dražby zabavené virtuální měny.

Například loni, kdy Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jenž má prodeje zkonfiskovaného majetku na starosti, dražil koncem loňského roku 0,4 bitcoinu zabaveného jihomoravským policejním ředitelstvím, přetahovala se o něj sedmička zájemců více než sto třiceti příhozy. Výsledná cena činila 315 tisíc korun. Začínalo se na 281 tisících.

2,3 bitcoinu za téměř milion korun

Stát prodává virtuální měny už třetím rokem, od jara 2021. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) od té doby vydražil bitcoiny v hodnotě něco přes tři a čtvrt milionu korun.

Nejvyšší výnos v rámci jedné aukce úřad zaznamenal na podzim 2022, kdy prodal 2,3 bitcoinu za téměř milion korun. Policie je zabavila studentovi, který dovážel drogy z Nizozemska a prodával je na jižní Moravě.