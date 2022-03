Žena nedokázala žít bez další plastiky, zaplatil ji bývalý snoubenec

Žena je od roku 2004 na klinice plastické chirurgie jako doma. Plastiky se staly součástí jejího života a už bez nich nedokáže být. Spoustu času tráví tím, že přemýšlí nad dalšími zákroky.

„Pro každého krása spočívá v něčem jiném. Já osobně si myslím, že je žena krásnější, když je umělá. Čím umělejší, tím hezčí. Nikomu svůj názor nevnucuji, jen říkám, co se mi líbí. A většina lidí to vůbec nechápe,“ svěřila se modelka.

Její posedlost plastickými operacemi dokáže pochopit málokterý muž. Kvůli tomu se rozpadl i její poslední vztah. Přesto se jí po rozchodu podařilo bývalého snoubence přesvědčit, aby jí zaplatil další plastiku prsou, kterou si sama nemohla dovolit.

„Mám okolo sebe komunitu lidí, kteří mě maximálně podporují, a jsem za to velmi vděčná. Když jsem se jako mladá holka objevila v sídle Playboye, neměla jsem tušení, co mě v budoucnu čeká. Dostává se mi podpory, ale také nenávistných komentářů. Pro někoho je stále můj vzhled něco, co chtějí řešit a urážet mě. To je ale život,“ myslí si.

Podle Nicole je život příliš krátký na to, abychom se vzdávali svých snů a nechali si mluvit do života. Ačkoli ji rodina i někteří přátelé neustále přemlouvali, aby se na plastiky vykašlala, šla si za svým snem a díky tomu je podle svých slov šťastná.

„Pokud po něčem toužíte tak moc, že vám to nedá spát, měli byste vynaložit co nejvíc energie na to, abyste si to splnili. Být šťastný je nejdůležitější. Žijeme teď a tady, máme jen omezený čas na světě, tak bychom si ho měli zpříjemnit,“ dodala pro server Dailystar.