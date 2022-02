S akné jsem se smířila až díky sociálním sítím, říká žena

V osmnácti letech vysadila Kara antikoncepční pilulky, protože měla za to, že jí nedělají dobře. Do té doby neměla problém s akné a jen se jí občas na obličeji objevilo pár malých pupínků. S vysazením antikoncepce ale přišel boj s těžkým a bolestivým akné. To se objevilo na obličeji i zádech.

Snažila se s ním bojovat dostupnými prostředky a mnohokrát zkoušela i preparáty, které jí předepsal lékař. Za svůj vzhled se styděla natolik, že bez make-upu nevyšla ani s odpadky k popelnicím.

„Nejdřív jsem si myslela, že jde o krátkodobou záležitost, za kterou mohou hormony. První týdny jsem akné moc neřešila. Myslela jsem si, že se to srovná maximálně během pár měsíců. Z měsíců se ale staly dlouhé roky. Styděla jsem se i nosit oblečení, které mi odhalovalo záda,“ svěřila se pro server Daily Mail.

Lékař jí doporučil antikoncepci opět začít užívat. S tím ale nesouhlasila, protože se během braní pilulek necítila dobře. Zkusila i antibiotickou léčbu, lasery a mastičky. Nic z toho ale nezabíralo. Ani změna stravy se neukázala jako to správné řešení. Kvůli vzhledu začala mít psychické problémy.

„Připadala jsem si divná. Byla jsem zoufalá z toho, že mi nic nepomáhá. Zlom nastal, když jsem si vyhledala fotky lidí s akné na Instagramu. Viděla jsem, jak se s tím naučili žít. Najednou tu byli lidé, kteří byli šťastní i s akné a měli se rádi takoví, jací byli,“ pokračovala.

Příspěvky označované hashtagem tělesná pozitivita byly pro Karu vysvobozením. Díky nim na sebe začala pohlížet jinak a přijala akné jako součást sebe sama. Přestala se trápit tím, co ji omezovalo roky.

„Je skvělé, že se najdou lidé, kteří vám naprosto rozumí. Nikdy na to nejste sami,“ dodala.