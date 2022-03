Vážila pětatřicet kilo a nikdy neměla mít děti, dnes jich má žena devět

Mentální anorexie u ní propukla, když jí bylo devatenáct. Jíst přestala téměř ze dne na den a kila šla dolů extrémní rychlostí. V hubeném těle se cítila zprvu dobře a připadala si krásná. Postupně jí ovšem začaly ubývat síly, bylo jí zle, neměla menstruaci a přidaly se i psychické problémy. Tehdy skončila v nemocnici a lékaři jí řekli, že zřejmě nikdy nebude mít děti.

„Když mi bylo devatenáct, museli mi vytrhnout zub moudrosti. Měla jsem bolesti a nemohla jíst. Přestala jsem a zalíbilo se mi to. Nedělala jsem to kvůli tomu, že bych si s kily navíc připadala ošklivá. Přesto u mě anorexie propukla,“ zavzpomínala na minulost žena pro portál Daily Mail.

Když jí lékař řekl, že nebude moct mít děti, vyděsila se. Začala pomalu jíst a snažila se nabrat kila. Věřila, že se její tělo dá do pořádku a děti mít bude. Ve čtyřiadvaceti letech na svět přivítala vytouženou dceru. Tehdy si myslela, že bude mít jen jednoho potomka.

„Nakonec jsme si s mužem řekli, že zkusíme ještě jedno dítě. A vidíte, že u dvou jsme rozhodně nezůstali. Teď přemýšlíme ještě nad jedním dítětem, ať počet dětí hezky zaokrouhlíme,“ smála se žena.

Jak sama říká, v jejich domácnosti panuje chaos a dětí je plný dům. Rozhodně nepatří mezi rodiny, kde by bylo ticho. Na ruch už si zvykli a nedovedou si představit, že by děti neměli.

„Každý den peru pět praček špinavého prádla a od brzkého rána až do večera se nezastavím. Některé děti pomáhají, protože už jsou větší. Máme ale stále dost těch malých, které sice pomáhají, ale ještě jsou to stále drobečkové. Když někam jdeme všichni, lidé na nás zírají a mají hloupé poznámky. Na to už jsme si ale zvykli. Jsme šťastní, že máme tolik dětí,“ dodala.