Držet hlavičku nestačí. Jak nosit miminko, abychom mu prospěli

Miminko za den zvednete a položíte opravdu mnohokrát, takže je jasné, že je potřeba to dělat správně. I tento pohyb má vliv na budoucí vývoj dítěte.

Správnou manipulaci s miminkem naučte všechny dospělé, kteří děťátko chovají, tedy i tatínky, babičky, tety nebo chůvy.

„Miminko zvedáme vždy přes polohu na bříšku, takzvaným nabalením. Nalákáme miminko na stranu, na kterou ho budeme natáčet. Jednu ruku si připravíme na hrudníček a druhou jistíme záhlaví. Postupně, s důrazem na to, aby se dítě nezaklánělo, ho otočíme na bříško a poté zvedneme k sobě,“ popisuje správné zvedání Iva Whitten, dětská fyzioterapeutka a metodička společnosti Pohyb dětem, která se zaměřuje na cvičení s dětmi včetně kojenců.

Zvedáním přes nabalení miminku prospějeme například proto, že si zažije pohybový vzor otočky na bříško, ze které se následně odvíjí v podstatě celý motorický vývoj. Uvidíte, že okolo 4. až 5. měsíce už vám miminko bude při otočce pomáhat a bude se o ni samo snažit.

Důležité je však při otáčení dodržování několika pravidel. Především byste měli pravidelně střídat strany. Neotáčejte miminko stále přes stejný bok, protože pak by mohlo tuto stranu začít upřednostňovat a v budoucnu by mělo problémy. Další zásada je otáčet děťátko vždy v kontaktu s podložkou, aby se stále orientovalo v prostoru a uvědomovalo si, co se s ním děje.

Zásadní je také nesahat miminku na krk, ale držet ho až za záhlaví. „Sahání na zadní část krku je nejčastější, nechtěná a neuvědomělá chyba. Saháním na krk dráždíme krční svaly, tzv. extenzory krční páteře a miminko pak má tendence se zaklánět, čehož se rozhodně snažíme vyvarovat. Na krk nesaháme nikdy,“ přibližuje fyzioterapeutka Whitten (fyziowhitten.cz).

Pocity jako v bříšku

Jakmile máme děťátko u sebe, můžeme ho pochovat a přenášet v takzvaném klubíčku. „To je odpočinková poloha, kdy máme jednu ruku na hrudníčku miminka a druhou jistíme nožičky. Hlavička dítěte je opřená o náš hrudník, záda jsou zakulacená, zadeček směřuje volně dolů. Dáváme pozor, aby nám miminko na naší ruce nesedělo,“ vysvětluje Iva Whitten.

Klubíčko mají miminka ráda. Jde o těsné držení, při kterém cítí maminku a slyší i tlukot jejího srdce, což jim připomíná pobyt v bříšku. Navíc se v této poloze báječně ulevuje bříšku. K tomu všemu má miminko rozhled a může pozorovat okolní svět.

Aktivně i u maminky

Další možností nošení je pak tzv. pozice klokánka. Ta je oproti klubíčku aktivní, dítě v ní posiluje svaly a může se tak brzy unavit. V klokánku držíme miminko jednou rukou za spodní žebra, druhou rukou kontrolujeme jeho nožičky. Děťátko máme opřené zhruba v místě naší hrudní kosti. „Miminku ukazujeme věci pod ním, ne to, co je před námi. Musíme dávat pozor, aby se nezaklánělo,“ zdůrazňuje fyzioterapeutka.

Obměnou klasického klokánka je vysoký klokánek, kdy děťátko držíme oběma rukama za hrudníček a opřeme si ho až o prsa. Miminko má tak větší rozhled a zase trochu jinou perspektivu, což se mu většinou líbí.

Abyste na sebe viděli

Proč pravidelně střídat strany? Střídání stran prospívá jak dětem, tak dospělým. Pokud bychom totiž miminko nosili stále na jedné straně, zatěžovali bychom neúměrně jednu polovinu těla od ruky po kyčel. To by vedlo mimo jiné k bolesti zad. U miminek pak střídání stran pomáhá předcházet asymetrickému vývoji, predilekci hlavičky a problémům s páteří.



Většina lidí je zvyklá miminko chovat na jedné ruce, protože na něj dobře vidí a navíc mají volnou druhou ruku. I tato pozice ovšem vyžaduje trochu cviku.

„Hlavičku miminka si dáme co nejvíc do ohybu našeho lokte, děťátko musí mít obě ručičky volně před sebou, aby si s nimi mohlo hrát nebo držet hračku, a jeho pánev musí být vodorovně. Častá chyba je, že si maminka pánev naklopí směrem k sobě,“ vysvětluje Iva Whitten.

U této polohy je obzvlášť důležité střídat strany, protože miminko má tendenci koukat do strany a vytáčet se. Důležité je to i pro rodiče, aby nenamáhali stále stejnou stranu těla.

Na odříhnutí

Jediná poloha, při které jsou rodič a miminko čelem k sobě, je pro odříhnutí. Nejde však o pouhé opření děťátka o rameno dospělého.

Je potřeba, aby dítě mělo ramínka až na rameni rodiče, opět kontrolujeme, aby se nezaklánělo a nepřetěžovalo tak zádové svaly.

Jak na pokládání?

Miminko pokládáme na podložku vždy na bříško. Necháme ho chvilku zorientovat v prostoru a poté ho pomalu přetočíme na záda.

„Ruku, přes kterou ho budeme otáčet, můžeme lehce podstrčit pod hrudníček a současně s jištěním hlavičky dítě přetočíme. Opět dbáme na pravidelné střídání stran a na to, abychom nesahali na krk,“ připomíná fyzioterapeutka Iva Whitten z Pohybu dětem.