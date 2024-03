Nejčastější zdravotní potíže miminek. Jak ulevit od bolení bříška i rýmy

Bolest bříška

Je přebalené, nakrmené, odříhnuté po nakrmení, přiměřeně oblečené, vyspinkané. Nemá rýmu ani teplotu. Mělo by to tedy být spokojené miminko. Jenže není. Místo poklidného rozhlížení se kolem sebe nebo spokojeného broukání držíte v ruce plačící uzlíček. Co jen mu může být? Zřejmě ho bolí bříško. Tak jako spoustu dalších miminek.

Právě bolení bříška se u nejmenších dětí objevuje poměrně často, obvykle již v průběhu prvního měsíce života. Zpravidla jde o křeče v bříšku, které vznikají vlivem ještě ne zcela zralého trávicího systému, a tak se objevuje vyšší plynatost ve střevech, při níž plyny tlačí na střevní stěnu.

Děti v tomto věku navíc ještě nejsou natolik pohyblivé, aby rozhýbaly a zvedaly nožičky a pohybem tak příznivě ovlivňovaly peristaltiku střev. Novorozence a kojence tak zkrátka trápí špatný odchod větrů. Někdy se při nich kroutí, propínají nožičky i tělíčko a samozřejmě neutišitelně pláčou. A někdy i hodně dlouho. Tyto koliky se objevují nejčastěji u dětí kolem dvou až tří měsíců věku. A právě „prdíky“ dokážou někdy děti pořádně potrápit. Je důležité sledovat při kojení, aby miminko správně sálo a zbytečně nepolykalo vzduch. Při krmení umělým mlékem z lahvičky zase používejte antikolikové savičky.

Zmírnit bolesti můžete rovněž opatrným přitlačením kolínek k bříšku, někdy může být prospěšná také teplá koupel. Na bříško můžete položit i plenku nahřátou na topení nebo nahřáté polštářky, třeba s pohankou, které jsou k dostání v drogeriích. Nebo lze zkusit jemnou masáž bříška, a to krouživými pohyby po směru hodinových ručiček, k masáži použijte nejlépe neparfemovaný dětský olej.

Ulevit mu může i takzvaná poloha tygříka, kdy si miminko položíte na své předloktí. Dětem se navíc tato poloha obvykle líbí, protože pro ně znamená změnu a vidí svět z jiné perspektivy. Někteří rodiče zase nedají dopustit na nošení v šátku, kdy se houpavou chůzí maminky uvolňuje bříško miminka.

Jakmile děti začnou více pohybovat nožičkami, kopat, zvedat je, střeva se také rozpohybují a nepříjemné bolesti bříška většinou samy ustanou. U kojených dětí je samozřejmě důležitá také strava matek. Ty by neměly jíst žádné nadýmavé potraviny ani pít perlivé nápoje, protože to může mít následně vliv na bolení bříška nejmenších dětí.

Co si pamatovat: O zklidnění rozbouřeného bříška se mohou postarat i různé druhy zklidňujících kapek, ať už na přírodním podkladě, nebo například s probiotiky. Obvykle je třeba vyzkoušet více typů, protože na každé miminko funguje jiný druh přípravku.