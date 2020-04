Záchranou jsou nám e-shopy a zahrádka, říkají kadeřníci a kosmetičky

Kadeřníci online

Výjimečná situace nahrála pověstné české kreativitě a někteří přesunuli svou činnost do kyberprostoru. „Ze mě se stal bloger,“ přiznává s úsměvem proslulý kadeřník Martin Marty Tyl. „Na sociálních sítích se snažím lidem trochu zlepšit náladu tím, že dělám tutoriály pro ty, kteří jsou doma a chtějí si něco udělat s vlasy.“

Podobný přistup zvolila i Petra Měchurová, na jejímž instagramovém účtu najdete mnoho návodů na neokoukané účesy, které zvládne i začátečník.



Internet některým z nich obstarává alespoň část původních výdělků. „Mám

e-shop, který mi zachraňuje podnikání. Momentálně se věnuji hlavně poradenství koncovým klientům. Jiná možnost vyplnit volný čas není,“ přiznává kadeřník Michal Zapoměl.

Modistka Hana Škorpilová vede v Praze kloboučnickou školu a kurzy, obojí však v současnosti stojí. Kromě toho provozuje e-shop, kde prodává vlnu na plstění a další výtvarné potřeby. „I ten jede omezeně, protože poptávka v této době o takové zboží dost klesla. Umožňuje mi to ale zaplatit nájem a tím udržet ateliér,“ říká Škorpilová.

Podobně jako její kolegové, i ona je závislá na ekonomické situaci svých zákazníků. V zásadě však platí, že v době krize se lidé jako první vzdávají výdajů na koníčky.

Pomoc bližním

Ačkoli by se nabízela varianta docházení za zákazníky domů, tu všichni oslovení jednomyslně odmítli. „Nebudeme riskovat zdraví naše nebo našich klientů, protože podmínky u zákazníků doma se nedají udržet tak, aby to odpovídalo všem bezpečnostním opatřením,“ vysvětluje Martin Tyl. „Karanténa by tím ztratila svůj smysl,“ dodává manikérka Monika Šturzová.

Místo běžné pracovní náplně se někteří rozhodli pomoci ostatním. „Vyvěsila jsem si na nástěnku v domě inzerát, že budu seniorům nebo matkám s dětmi vynášet odpadky, případně jim sjedu na nákup,“ říká kosmetička Zdena S.

Nejčastější pomocí se stalo šití roušek, do kterého se zapojila i Hana Škorpilová: „Ušila jsem roušky pro naše prodavačky v obchodě, každé sadu, jinak jsem šila pro rodinu a známé, řádově desítky kusů.“

K šicímu stroji zasedla i masérka Karin P., která měla v době rozhovoru našito asi 250 kusů. „Rozesílala jsem je poštou tomu, kdo potřeboval, třeba celé firmě, kde pracuje dcera.“ S šitím podle svých slov nekončí, brzy se totiž vrátí do práce a bude je potřebovat sama. Některé pak plánuje rozdat i svým klientům.

Zaměstnanci jsou priorita

Situaci některým z těch, kteří pracují jako OSVČ, poněkud ulehčil příspěvek od státu 25 tisíc Kč. Většina je s jeho výší spokojená. „Příspěvek je pro mě dostačující. Za měsíc a půl, kdy nemůžu pracovat, bych řekla, že jsem na tom finančně přibližně stejně,“ přiznává Karin P. Vysvětluje si to tím, že v době nouzového stavu ušetřila na večeřích v restauraci a na nákupu oblečení.

Michal Zapoměl

Jiná opatření, jako například odkládání nájmů, se setkala s menším nadšením. „Odkládání nájmů nám nepomůže, protože je jedno, jestli nám to srazí vaz teď, nebo až přijde doba, kdy to budeme muset zaplatit,“ podotýká Michal Zapoměl. Těžkou situaci zvládá hvězdný kadeřník díky úsporám.

„Měl jsem důchodové spoření, ze kterého jsem všechno vybral, a daří se mi tak platit závazky.“ Zodpovědnost cítí nejen za sebe, ale především za svých devatenáct zaměstnanců, kteří v jeho salónech v Praze a Plzni pracují na plný úvazek. „Mohl jsem je samozřejmě propustit, ale neudělal jsem to, protože by mi to přišlo nemorální,“ dodává.

Hair stylistka Petra Měchurová

Že majitelé kadeřnických salónů nesou větší břímě zodpovědnosti, potvrzuje i Petra Měchurová: „Kadeřník, který pracuje jako OSVČ, může na své vlastní nebezpečí zajít do domácnosti a dostane navíc i podporu od státu. My za své kadeřníky coby zaměstnance neseme zodpovědnost jak zdravotní, tak profesní. V tomhle ohledu je to pro nás poněkud nefér.“ Kadeřník na volné noze, který takto obejde více domácností, podle ní představuje nezanedbatelné zdravotní riziko.

Čas na rodinu

Ačkoliv se již brzy budou moci vrátit do práce, současné rozvolňování budí mezi některými kadeřníky, masérkami a podobnými profesemi spíše obavy. „Bojím se, aby lidé po návratu do běžného pracovního procesu nezapomínali, že tím to nekončí a chovali se i nadále zodpovědně, abychom vzápětí neskončili v další, a co hůř, delší karanténě,“ říká manikérka Monika Šturzová.

O byznys však jinak příliš strach nemají. „Kadeřnictví jsou v současnosti jedním z nejvíce omílaných témat a jde vidět, že kadeřník v mnoha životech hraje důležitou roli,“ usmívá se Martin Marty Tyl.

Kadeřník Martin Tyl

Kadeřníci jsou podle něj lidé zapálení do svého řemesla, kteří často pracují dlouhé hodiny přesčas. Mnohým tak dal momentální nadbytek volného času možnost věnovat se svým zálibám i strávit více společných chvilek s rodinou.

„Mám v péči šestiletou vnučku, takže se připravujeme na nástup do první třídy, jezdíme na koloběžkách a pečeme domácí chléb,“ vyjmenovává Monika Šturzová. Větší pozornosti se dostává také zahradám. „Místo kytek jsem letos začala snad poprvé sázet zeleninu,“ směje se modistka Hana Škorpilová.