Otevřít na konci května je pozdě, stěžují si kadeřnice a pedikérky

6:05 , aktualizováno 6:05

Zhruba v polovině března musely zavřít své provozovny a podle rozhodnutí vlády by první zákazníky mohly opět uvítat 25. května. Kadeřnice a pedikérky z toho ale nejsou vůbec nadšené. Zdá se jim to pozdě na to, že se dříve otevřou jiné obchody a provozovny, v nichž bude větší koncentrace lidí.