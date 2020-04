Kadeřníky v soukromí nikdo nezakázal. Není to ale žádoucí, míní Vojtěch

Ministerstvo průmyslu a obchodu na svém oficiálním portál BusinessInfo.cz již dříve uvedlo, že kadeřníci mohou stříhat klienty doma. „Kadeřnické a vizážistické služby, pedikúra, manikúra, masérské, rekondiční a regenerační služby lze poskytovat pouze individuálně mimo provozovnu,“ uvádí se v textu.

Na podnikatelský web se také dříve odkazoval ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Jan Marounek. Dopis podaný přes datovou schránku zveřejnil server Neovlivní.cz



„Ano, je pravdou, že z hlediska toho mimořádného opatření je to psáno na regulaci na provozovny, to znamená, že je možné poskytovat tuto službu poskytovat v domácím prostředí, ale z hlediska zdravotního a epidemiologického to silně nedoporučujeme,“ sdělil v úterý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„Obecně je zakázáno poskytovat tuto službu,“ řekl přitom Vojtěch o den dříve s tím, že při stříhání vlasů se lidé velmi blízce dotýkají.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula dokonce považoval zákaz za úplný. „Je závažná činnost, při které může docházet k přenosu. Je úplně jedno, jestli je prováděno v provozovně nebo v domácích podmínkách, tam to může být ještě horší. Určitě to dovoleno není,“ tvrdil Prymula ještě na pondělní tiskové konferenci.

Co není zakázáno, je povoleno

Proti vyjádřením, že kadeřnice a kadeřníci nemohou stříhat klienty doma, se však ohradili i někteří právníci.

Průzkum o koronaviru Jak zvládáte omezení spojená s koronavirem právě vy, vaše rodina a děti? Zapojte se do velkého průzkumu portálu iDNES.cz.

„Celkem mi vadí, když ten, kdo podepíše mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, tvrdí, že něco je podle něj zakázané, aniž to však je zakázané. Kadeřník doma vůbec zakázán tímto opatřením není. Tím opatřením je zakázán prodej služeb v provozovně u holičství, kadeřnictví, pedikúry a manikúry. Nezakazuje tedy provozování této služby jinde než v provozovně, třeba u zákazníka. Pořád platí známá zásada, že co není výslovně zakázáno, je dovoleno,“ vysvětlil na Facebooku advokát Tomáš Doležal.

Kadeřnictví se mají otevírat až 25. května. Spousta kadeřnic, ale i pedikérek řeší, jak mezitím vyjdou s penězi. Některé z nich stříhají klienty doma.

„Chodím pouze ke klientům, kteří ke mně chodí už dlouho. Při stříhání mám já i klient roušku, všechno neustále desinfikuji. Většinou mi za stříhání a barvení ještě připlatí. Jsem ráda, protože nájem salónu i svého bydlení platit musím a jíst také potřebuji,“ povzdechla si pražská kadeřnice, která si nepřála být jmenována.

Kdo češe Alenu Schillerovou?

Lidé na sociálních sítích a posléze i politici začali řešit účes ministryně financí Aleny Schillerové. Místopředseda lidovců Ondřej Benešík ji vyzval k tomu, aby veřejně vysvětlila, jak je možné, že chodí stále s tak perfektně upraveným účesem a s jeho různými barvami, když jsou kvůli rozhodnutí vlády až do 25. května uzavřená kadeřnictví.

Poslední skaut™ @Posledniskaut "Kadeřník doma je zakázaný," zdůraznil Vojtěch. "Obecně je zakázáno poskytovat tuto službu.” Současně ale přiznal, že pokud se tak děje, není možné to odhalit. https://t.co/fFCgPjj87d 25. březen 2020 31. březen 2020 7. duben 2020 16. duben 2020 https://t.co/WHAEcaCYDI oblíbit odpovědět

„Děkuji za komplimenty směrem k mému účesu. Vážím si jich o to více, protože si vlasy upravuji jako všichni ostatní už několik týdnů docela sama. Patřím ke generaci, která je na svépomoc v osobní vizáži zvyklá,“ napsala na dotazy iDNES.cz ministryně.

„Ona je prostě pořád krásně upravená, má nádherný účes, střídá barvy. Já si myslím, že to fakt dělá sama, že si to umí upravit, tak jak to řada lidí neumí, včetně mé manželky, takže já bych chtěl poprosit paní ministryni, aby všem ženám sdělila, jejich manželům a ‚přítelům’, aby se uměli tak upravit tak, jako ona, tak krásně, bez kadeřníka,“ řekl v úterý ve Sněmovně Benešík.

Schillerová se také umístila na Instagram fotografii. Podle serveru Neovlivní vznikla fotka před salonem Oskar. Ve stejné ulici jsou i vládní byty. Podle ministryně je to jen shoda okolností. „Salón je samozřejmě na základě vládního nařízení uzavřen,“ dodala.