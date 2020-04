Opozici zajímá účes Schillerové. Zaorálek se přirovnal k oškubanému tenisáku

„Já bych chtěl poprosit ministryni financí, aby veřejně sdělila, jak to dělá ona. Ona je prostě pořád krásně upravená, má nádherný účes, střídá barvy,“ vysekl v úterý ve Sněmovně „poklonu“ Benešík.

„Já si myslím, že to fakt dělá sama, že si to umí upravit, tak jak to řada lidí neumí, včetně mé manželky, takže já bych chtěl poprosit paní ministryni, aby všem ženám sdělila, jejich manželům a ‚přítelům‘, aby se uměli tak upravit tak, jako ona, tak krásně, bez kadeřníka,“ dodal lidovecký politik.

„Omlouvám se všem kadeřníkům, protože když to paní ministryně řekne, tak asi přijdou o práci,“ řekl Benešík. Ale lidé podle něj budou nadšeni, když ušetří peníze a nebudou muset utrácet peníze za kadeřníky.

„Děkuji za komplimenty směrem k mému účesu. Vážím si jich o to více, protože si vlasy upravuji jako všichni ostatní už několik týdnů docela sama. Patřím ke generaci, která je na svépomoc v osobní vizáži zvyklá. Co se týče fotky na ulici vedle salonu Oskar, je to jen shoda okolností. Salón je samozřejmě na základě vládního nařízení uzavřen,“ napsala iDNES.cz v úterý dopoledne ministryně financí Alena Schillerová.

Stříhal jsem se sám, řekl Zaorálek

Ministr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD se ve Sněmovně rovněž vyjádřil k zájmu o účesy ministrů: „Pokud někomu připadám ostříhaný, tak je to proto, že jsem se ostříhal sám. Ostříhal jsem se vlastními nůžkami před zrcadlem doma. Vím, že na to nemohu být moc pyšný,“ řekl.



„To jen, aby bylo jasno, že jsem nebyl v kontaktu s žádným kadeřníkem. I když ten výsledek může někomu připadat spíš jako oškubaný tenisák, tak je to pouze mou vlastní rukou. I já se těším, až se kadeřníci otevřou, aby nebyly spekulace, co se týče mé hlavy,“ doplnil ministr.

Politici opozičního hnutí STAN se v úterý ve Sněmovně zajímali o to, jak vláda dospěla k tomu, že od tohoho týdne umožnila vláda stříhání psů, ale kadeřnictví, holičství, manikúra a pedikúra budou otevřeny až 25. května.