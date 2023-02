I po letech si Jana novou postavu drží. Přestala jsem se přejídat, říká

„Musím přiznat, že to byl a je boj! Během covidu jsem nemohla chodit cvičit, takže jsem byla denně na procházce po lese. A pracovala jsem na zahrádce. No, a teď už zase dávám hodiny ve fitku Infinity pro ženy a začala jsem nově chodit na trénink s trenérem Vítkem,“ vypráví Jana.

Tipy Mlsejte zdravě

Vyměňte oblíbené pochoutky za zdravější varianty, třeba brambůrky za zeleninové chipsy nebo dort za kvalitní hořkou čokoládu… Lákadla nekupujte

Když nebudete mít sušenky ani chipsy doma, logicky po nich nemůžete sáhnout, až vás bude honit mlsná.

„Celkově jsem omezila pečivo a snažím se nepřejídat a přemýšlet nad tím, co jím. Před pěti lety jsem zhubla z osmdesáti pěti kilo na sedmdesát tři a teď mám sedmdesát pět kilogramů. Takže za mě pořád dobrý, v zimě člověk přece jenom váží trochu víc,“ říká Jana, kterou k hubnutí před lety přivedla jedna silvestrovská oslava. Na fotkách z ní viděla, že je kulatější než v těhotenství.

Při přemetu jsem se vymázla

„Moje váha byla tenkrát přes čáru. V té době jsem už jako dospělá dálkově studovala vysokou školu a každé zkouškové období jsem jen seděla doma a psala seminárky. K tomu jsem stíhala péči o rodinu, chodila do práce a neměla jsem čas sportovat. A tak jsem pěkně pomalu, ale zato jistě přibírala,“ zavzpomínala mladá žena, kterou tenkrát její kolegyně z Českého svazu aerobiku přizvaly do projektu Děti na startu, aby lektorovala gymnastickou průpravu. A právě s tímto projektem se Jana účastnila televizní soutěže a skončila na krásném třetím místě.

„I to mě donutilo na sobě začít makat, protože jsem na jednom semináři chtěla ukázat přemet stranou na lavičce, a i když jsem dříve tento prvek zvládala bez problémů, parádně jsem se ‚vymázla‘. Díky nadváze jsem měla těžiště úplně jinde než obvykle. Další stopka! Koule nemůže přece přednášet o sportu, řekla jsem si a rozhodla se, že přebytečná kila musí pryč. Abych v tom nebyla sama, začaly jsme se podporovat s mojí paní asistentkou. S kolegyní jsme se pak nechaly dobrovolně změřit a zvážit a udělali nám i další analýzy těla. A výsledky nebyly zase tak růžové, jak jsme doufaly,“ přiznala nám Jana.

A dodala, že pak začala pravidelně jíst a do svého jídelníčku zařadila hodně zeleniny a bílkovin, vynechala pečivo, zavedla si pravidelný pitný režim a začala chodit na lymfomasáže.

„A výsledek se brzy dostavil. Tak jednoduché to bylo, jen jsem se prostě vrátila ke zdravému stravování, na které bylo mé tělo dřív zvyklé. Šlo především o to, přestat se přežírat! Miluju totiž společnost a všechny dobroty, co k takovým setkáním patří: sýry, klobásky, pomazánky a jiné pochutiny. A právě něco z toho, hlavně uzeniny, jsem vynechat nedokázala. Ovšem vybírám si šunku s velkým obsahem masa a domácí masové klobásky. Jsem takový masožrout,“ usmívá se žena narozená ve znamení Vah, která dnes při výšce 160 cm váží 75 kilogramů.

Důležité je, že si svoji váhu drží. A radost z toho má i její manžel. Seznámili se kdysi v karaoke baru v klubu Meloun asi ve dvě ráno.

Nemám šanci tloustnout

„Zpívala jsem na pódiu Pátou od Heleny Vondráčkové a díky pokročilé hodině jsem nestíhala číst, natož vyslovovat text, a on měl po deseti pivech pocit, že mě musí zachránit. Slovo dalo slovo, týden jsme si volali, pak jsme spolu odjeli na chatu. Po návratu jsme se sestěhovali a jsme spolu devatenáct let. Máme dvě děti, Davidovi je devatenáct, Terezce šestnáct. Ani v jednom těhotenství jsem moc nenabrala a obě děti jsem rok kojila. Chodila jsem pravidelně cvičit, tak šla váha sama dolů. Přibírat jsem začala až později a jsem ráda, že už zase obleču bývalé šaty a hlavně kalhoty na lyže,“ ukazuje nám paní učitelka, která si za těch pět let nejen drží svou hmotnost, ale dovedla tehdejší prvňáčky do páté třídy, vrátila se zpátky do první.

„Ten čas děsně letí! Těším se, až pojedeme s dětmi na školu v přírodě. Pořád jsem aktivní, rozvíjím dál sportovní projekty a snažím se o zahraniční spolupráci. Udělala jsem si kurz logopedického asistenta a funkční studium k ředitelování. Pod hlavičkou Českého svazu aerobiku už desátým rokem pořádáme další vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci projektu Děti na startu. Loni projekt slavil deset let a hrozně mě to baví. Je to jiná práce než s dětmi. I sdílení mezi dospělými je důležité,“ myslí si lektorka, která strávila za těch pět roků pár krásných dovolených.

„S rodinou a kamarády jsem byla v Egyptě a vážně jsem si tam užívala plavání v moři. Loni o prázdninách jsem byla v Itálii a během zimy zase milujeme lyžování. Letos si nejvíc přeju konec války, konec energetické krize, žádný covid, zdraví a pohodu pro všechny. Moc se také těším zase na nějakou exotiku, prostě na všechno, při čem nemám šanci tloustnout.“