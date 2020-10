Epilepsie se může projevit kdykoli. Víte, jak nemocnému pomoci?

První pomoc při záchvatu Mnoho lidí propadne v takové chvíli panice a často udělá něco, čím postiženému naopak ublíží. Přitom stačí zachovat chladnou hlavu a dodržet několik jednoduchých pravidel. Postup při prvních známkách záchvatu

Typickými projevy je aura, strnulý pohled, strnulé držení těla. Položte dotyčného na lůžko nebo na zem, abyste zabránili případnému poranění při pádu. Z dosahu odkliďte všechny předměty, které by ho mohly nějak ohrozit, třeba nože, nádoby ze skla, žehličku a podobně. Jestliže leží u zdi, u nábytku nebo u topení, zkuste ho přesunout někam do volného prostoru. Uvolněte těsný oděv a položte mu hlavu

Postiženému uvolněte těsný oděv (límeček, kravata, šála, horní knoflíček od košile), a pokud je to možné, podložte mu hlavu něčím měkkým, třeba polštářem, složeným svetrem, mikinou, zkrátka čímkoliv, co bude právě po ruce. Předejdete tak poranění hlavy o podložku. Sledujte, jak dlouho celý záchvat trval

V průběhu záchvatu nikdy nenechávejte postiženého o samotě, ale zůstaňte s ním a sledujte, jak záchvat probíhá. Snažte si zapamatovat, jak dlouho trval (pokud to bylo déle než 5 minut, zavolejte rychlou záchrannou pomoc). Poté, co křeče odezní, uložte postiženého do stabilizované polohy (na boku, obličejem směřujícím k podložce). Pootevřete mu ústa, vyčistěte je a předsuňte mu dolní čelist (tenhle manévr slouží jako prevence udušení slinami nebo zapadlým jazykem). Zeptejte se dotyčného na jméno a datum

Po záchvatu vyzkoušejte jeho reakce a schopnost orientace. Dotyčného oslovte a zeptejte se na jeho jméno, dnešní datum, (přibližný) čas, město, ve kterém se nachází, a podobně. Postižený člověk bývá po záchvatu někdy velmi vyčerpaný a potřebuje znovu nabrat síly. Dopřejte mu tedy jednu nebo dvě hodinky spánku, nechte ho nerušeně odpočívat, nebuďte ho předčasně.