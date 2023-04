Lidé si většinu nemocí způsobují sami. Jde o změnu myšlení, říká lékař

Změnily se za poslední léta příčiny toho, proč lidé chodí na psychoterapii?

Podstata lidského trápení zůstává neměnná za poslední tisíce let. Mění se jen kulisy. To nové, co přibývá, je pocit ohrožení globálními problémy – například environmentální žal. Ne vždy je to přímo pojmenované téma, ale jde o velkou část stresové nálože. Svět se kvůli internetu a médiím dramaticky zmenšil, a tak se cítíme ohroženi děním na druhé straně světa a také si více uvědomujeme svůj zhoubný vliv na klima planety.

Pozor však na totalitu zdravého životního stylu! Nechceme ztratit svobodu dát si cigaretu nebo smažený sýr, tam nesmíme dospět.