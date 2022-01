Co bolí nejvíc? Ani porod, ani kopanec do varlat. Lékaři sestavili žebříček

Vnímání bolesti je individuální. Když ale odborníci z Nation Health Service (NHS) - tedy Národní zdravotnické služby, která ve Velké Británii zajišťuje veřejné financování zdravotnictví, připravovali seznam nejkrutějších a zároveň obvyklých bolestí, které jejich pacienty potkaly, výsledky překvapily.

Z výpovědí stovek nemocných totiž na čele žebříčku neskončil u žen porod či u mužů silná rána do přirození, ale bolest zubů. Jde totiž o tupou a hlavně nepřetržitou bolest, která zachvátí nejen ústa, ale postupně hlavu a přes šíji se šíří do celého těla. Pacienti při nejhorších či dlouho neléčených zánětech prožívají taková muka, že padají opakovaně do mdlob.

Specifickým faktorem bolesti jsou pak zuby moudrosti. Když u nich dojde ke komplikacím, pacienti často končí i na operačním sále. Druhé místo nejhorších bolestí v životě zaujímají ledvinové kameny, tedy tuhé krystalky, které vznikají při vysoké koncentraci některých minerálů v lidské moči. Když se kámen dostane z ledvin do užšího prostoru močových cest, může se projevit velmi intenzivní bolestí v boku, většinou na jedné straně - jde o takzvanou koliku. Bolest vyzařuje do třísla v přerušovaných intervalech od 20 do 60 minut.

„Je to, jako když vám do těla zapíchnou kus rozžhaveného ostrého železa,“ popsala trápení při ledvinových kamenech řada pacientů. Bolest prý dosahuje takové intenzity, že není možné se věnovat jakékoli činnosti ani na nic jiného myslet. Nebožák ztrácí pojem o čase, chvílemi přestává slyšet i vidět. Utrpení obvykle přejde, když se kameny z těla odstraní nebo vyloučí, prevencí je vypít denně dva litry vody.