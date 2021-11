Skřípli jste si nerv? Tipy, které vám uleví od bolesti

Náhlé intenzivní píchnutí se zpravidla objeví v oblasti hrudní či bederní páteře, kolem lopatky, mezi žebry, ale také v zápěstí nebo v lokti. „No jo, máš prostě skřípnutý nerv!“

Takhle většinou reagují vaši blízcí či kolegové v práci, kteří jsou takové příhody svědkem. To se sice snadno řekne, jenže co to pro vás znamená? A jak si s touhle nesnesitelnou bolestí poradit? Že ji asi jen tak nerozdýcháte, je v dané chvíli nad slunce jasné.

A už se nenarovnáte...

V odborné lékařské terminologii se nemluví o skřípnutí, nýbrž o útlaku nervu, který může zapříčinit pád, namožení určité části těla nebo také přeležení či zkrátka jen „špatný pohyb“, například když se snažíte pomoct kolegyni v práci přenést počítač, ohnete se přes stůl a popadnete přístroj, ale v tu chvíli vám bedry projede ostrá bolest a je vymalováno, už se nenarovnáte.

Paradoxem je, že reakce těla v podobě akutní blokády je v podstatě obranným mechanismem, který náš organismus používá při podobných událostech. Nicméně, takové vysvětlení je vám v tu chvíli na nic. Toužíte totiž jen po jediném: ulevit si od té příšerné bolesti.

Vystřelující bolest

To je ovšem trochu problém. Skřípnutý nerv se dostane mezi dvě kostěné struktury nebo pod stažený sval, čímž dojde ke vzniku zánětu, který způsobí otok provázený onou nepříjemnou bolestí.

A jako by to nestačilo, k dalším příznakům patří brnění, pocit necitlivosti nebo svalové křeče. Nemluvě o tom, že vzniklá bolest se nesoustředí pouze v postiženém místě, ale vesele vystřeluje i do dalších částí těla (ruce, nohy, lopatky, mezižeberní oblast). Toto moc dobře zná každý, kdo někdy „chytil housera“.

Problém způsobený skřípnutím bederního nervu se hlásí silnými bodavými bolestmi v kříži, jež navíc často vystřelují do nohou až po chodidla (tato polízanice nás mnohdy zaskočí právě při prudkém pohybu do předklonu spojeném s rotací těla nebo po zvednutí těžkého předmětu).

Zároveň platí, že akutní bolest většinou vzniká tam, kde je naše tělo nějakým způsobem oslabeno, ať už vlivem úrazu, dlouhodobého přetěžování, sedavého životního stylu apod. Skřípnutí nervu ovšem může způsobit i vyhřezlá ploténka, artritida či kostní výrůstky.

Necvičit a nemasírovat

Teď jde hlavně o to, jak si v takové prekérní situaci pomoct. Možná nebude od věci, když si nejprve řekneme, co rozhodně dělat nemáte.

Nikdy, ale opravdu nikdy se nesnažte bolest rozchodit nebo postižená místa různě protahovat. Je také celkem přirozené, že vám někdo z blízkých nabídne, že vás pořádně promasíruje, což je sice chvályhodné gesto, ale s díky jej odmítněte. To je totiž asi to nejhorší, co se v dané chvíli dá podniknout.

Zánět okolní tkáně by se tím výrazně zhoršil a na utlačovaný nerv by byl vyvíjen ještě větší tlak. Takže na podobné metody rovnou zapomeňte, jenom byste si tím přitížili.

Nemusí jít o infarkt Bolí vás u srdce, trne vám levá ruka a vy už myslíte na nejhorší? Nebojte se, nemusí se hned jednat o infarkt, ale třeba právě jenom o skřípnutý nerv. Zvlášť jestli vás na hrudníku pobolívá hlavně při nádechu. Když obratle utlačují nervy v oblasti krční páteře, kromě toho, že to hodně bolí, si lidé také stěžují na mravenčení v ruce, která někdy úplně znecitliví. Takže žádnou zbytečnou paniku.

Tady pomůže jediné: Klid a odpočinek, ideálně v poloze ležmo, nikoli „klidový režim“, při kterém zvládnete i vyžehlit, uvařit a vyprat čtyři pračky. Snažte se opravdu maximálně relaxovat a pohyby, při nichž pocítíte bolest, omezte na nezbytné minimum. Ještě lepší je, pokud se pořádně prospíte. Ve spánku se váš organismus regeneruje a rychleji hojí.

Uleví suché obklady

Až se vám trochu uleví, můžete použít teplé suché obklady, například nahřátý ručník, termofor nebo gelový polštářek, který koupíte v lékárně, a opatrně zpevnit postiženou oblast (krk za pomoci šátku, křížovou oblast pevnějším spodním prádlem nebo širokou šálou a podobně).

Snažte se také najít polohu, ve které nevnímáte bolest tak citelně. Jakmile budete ještě větší čiperka a pokud to vaše potíže nezhoršuje, zlehka se projděte. Pokud jde ale o opakovaný problém, je nutné zajít za lékařem, který rozhodne o vhodné rehabilitaci ve formě masáží, cvičení či elektroléčby.

Béčko a třezalkový olej

Do jídelníčku zařaďte víc vápníku a hořčíku, které urychlují hojení. Vhodné je doplnit i vitaminy skupiny B (především B1, B6 a B12), které přispívají k regeneraci svalových vláken a zlepšují výživu nervů a svalů.

Při bolesti můžete vyzkoušet rovněž odvar z třezalky tečkované v podobě obkladu nebo třezalkový olej, jímž lze potírat postižené místo.