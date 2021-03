První prezidentka Tanzanie vstupuje do funkce uprostřed covidové krize

Tanzanie, která se prohlásila za „bezcovidovou“ už v únoru 2020 a nemající žádný plán na očkování, začala spekulovat o tom, jestli její prezident, který jako prevenci proti viru doporučoval modlitby a zeleninové smoothie, nezemřel právě na covid. Oficiální příčinou jeho úmrtí v 61. letech však zůstává srdeční selhání. Veškerá pozornost nejen tanzanských sousedů se nyní obrací právě k Hassanové, která je nyní ve vedení země.



Prezident zemřel pouhých pět měsíců po začátku svého druhého prezidentského období po zhruba třítýdenním pobytu v nemocnici. Podle ústavy bude nyní až do roku 2025 jeho funkci vykonávat Hassanová, přezdívaná „mama Samia“.

K ženě, jejíž osobnost je velmi odlišná od zesnulého prezidenta, se upínají mnohé naděje tanzanského lidu. Zatímco Magufuli jednal často impulzivně a emotivně, Hassanová je více přemýšlivá a strategická. Mluví se o ní také jako o pozorné posluchačce, která vždy postupuje procesně správně.

Nejpodceňovanější lídryně

Jeden z členů tanzanského parlamentu January Makamba, který s Hassanovou spolupracoval v její viceprezidentské kanceláři, o ní řekl BBC, že je „nejpodceňovanější političkou v Tanzánii.“ A dodal: „Měl jsem možnost dobře poznat její pracovní etiku a rozhodovací schopnosti a temperament. Ona je velice schopným lídrem.“

Samia Suluhu Hassanová prezidentka Tanzánie (19.března 2021)

Jak se k problematice koronaviru prezidentka postaví, není však zatím jasné. Avšak není pochyb o tom, že i přes svou loajalitu k prezidentovi se nikdy nebála jednat sama za sebe. V roce 2005, jakožto ministryně práce, genderového rozvoje a dětí, přinutila sněmovnu, aby zrušila zákon, který zakazoval mladým dívkám na Zanzibaru vrátit se po porodu do vzdělávacího systému. A později se postavila i prezidentovi Magufulimu, který chtěl stejný zákaz uvést v platnost i v pevninské části země.

V roce 2017 obletěla celou zemi fotka z nemocničního pokoje v Nairobi, kde byl hospitalizován tehdejší opoziční lídr Tundu Lissu poté, co přežil pokus o atentát. Přestože se spekulovalo o tom, že do něj byly zapleteny tajné služby, Hassanová Lissu – navzdory nelibosti své vlastní strany – v nemocnici navštívila a po celou dobu jeho hospitalizace se aktivně zajímala se o jeho zdravotní stav. Projev lidské solidarity dojal celý národ.

Vzdělaná muslimská matka

Samia Sululu Hassanová se narodila 27. ledna 1960 v tehdy nezávislém Zanzibaru, který se o čtyři roky později spojil s Tanganikou, aby společně vytvořily nový stát jménem Tanzánie. Po ukončení střední školy, kterou v té době dokončila jen málokterá dívka, nastoupila v roce 1977 jako úřednice na ministerstvo plánování a rozvoje. O rok později se vdala za Hafidha Ameira, zemědělského úředníka, a do manželství se postupně narodily čtyři děti. Přesto se Samila Sululu Hassanová neustále vzdělávala po večerních kurzech a v roce 1986 promovala na Institutu rozvojového managementu s diplomem z veřejné administrativy a pracovala pro Světový potravinový program.

Mezi lety 1992 a 1994 absolvovala postgraduální studium ekonomie na University of Manchester a v roce 2015 k tomu přidala i magisterský titul MSc. v oboru Rozvoj komunitní ekonomiky v programu pořádaném Open University of Tanzania a americkou Southern New Hampshire University. V roce 2000 se rozhodla vstoupit do politiky a kandidovat do Sněmovny reprezentantů Zanzibaru.

Ministryní kolegům na vzdory

I když ji někteří mužští kolegové přehlíželi, Amani Karume ji jako jedinou ženu v nejvyšší vládní funkci jmenoval ministryní. V roce 2005 po dalších volbách znovu zastávala ministerský post a v roce 2010 kandidovala do Národního shromáždění a získala 80 procent hlasů.

Prezident Jakaya Kikwete ji jmenoval ministryní pro unijní záležitosti a viceprezidentkou. V roce 2014 byla zvolena místopředsedkyní Konstitučního výboru, jehož úkolem je příprava nové ústavy Tanzanie. A o rok později ji dal k velkému překvapení Magufuli přednost před všemi prominentními členy své strany CCM a vybral si ji při kandidatuře na prezidenta jako svou zástupkyni. V říjnu 2020 bylo duo do nejvyšších funkcí v zemi zvoleno podruhé.

Hassanová přebírá po kontroverzním Magufulim zemi, kterou zmítá celá řada problémů od genderové nerovnosti až po porušování lidských práv. Nyní se ještě musí nějak postavit ke koronaviru, protože dosavadní politika jeho ignorování prostě nefunguje. „Je na čase, abychom stáli na stejné straně a spojili své síly. Na čase, abychom pohřbili naše rozdílnosti a ukázali zájem o druhé a sebevědomě hleděli do budoucnosti,“ řekla Hassanová ve svém prvním prezidentském projevu. Jaká bude, je teď převážně v jejích rukou.