Mají schopnost pronikat hluboko pod povrch, je jim vlastní citová hloubka, věrnost, silná vůle, bystrost a loajalita. Lidi narozené ve znamení Štíra také spojuje houževnatost, odvaha, schopnost vydržet a rychle regenerovat. Jsou výkonní, vytrvalí, důslední a mají výborné analytické i pozorovací schopnosti.

Jejich slabinou je ovšem přecitlivělost, náruživost (zejména sexuální), žárlivost a sklon k násilí a zlosti. Mohou také nečekaně zraňovat jiné, být pomstychtiví a podezíraví. Život jim také může komplikovat pýcha či vztahovačnost.

Ze všeho nejvíce Štíry zajímají intenzivní a silné prožitky, zejména erotika. Mnohé tak proto zcela ovládá sex. Jejich okolí, to však většinou neví. Štíři jsou znamením, které ví o všech všechno, ale ostatní o nich nevědí nic. Bývají tajuplní a zajímají se o mysteria i věci mezi nebem a zemí. Často bývají fascinováni problematikou smrti, ale hlavně vlastní sexualitou.

Sex je pro ně prostředkem, skrze nějž se dostávají do kontaktu se smrtí. Každý orgasmus je pro ně malou smrtí. To je téma, které je ovládá celý život. Neustále jej zkoumají, bádají o něm, zkoušejí a testují jej na vlastní kůži.

Štíři jsou ve své přirozenosti velmi citliví a vnímaví. Reagují na veškeré i sebemenší energie, jež jsou kolem nich. Protože sami o sobě moc dobře vědí, jak je ovládá jejich sexualita, jsou velmi žárliví a podezřívaví.

Žena Štír je extrémně citlivá na vnější podněty (mnohdy až přecitlivělá), tíhne k extrémům a hloubce; je nejextrémnější ze všech znamení. Podléhá vášním a také vidí hluboko do ostatních. Sama je ovšem neproniknutelná. Je přehnaně kritická i náročná, trpělivá, odhodlaná, tvrdohlavá, přesně ví, co chce a umí si na to počkat. Pokud je zrazena, má sklony k pomstychtivosti, neomylně odhalí slabiny druhých. Muž Štír je nevypočitatelný, smyslný, silně sexuálně zaměřený, pramálo se snaží ovládat. Je rozený extremista, od božských vášní až po pekelné zvrácenosti. Libuje si v čemkoli, co vzrušuje jeho partnerku, ale pokud není po jeho, nemá daleko k násilí. Nikdy nezapomene na projevenou laskavost, ale ani na urážku nebo zranění. Je nelítostný, tvrdohlavý, houževnatý, nemilosrdný a ochotný zajít až do krajnosti.

Ve vztahu mohou Štíři dobře fungovat ve spojení s vodními nebo zemskými znameními, jako jsou Ryby, Raci, Kozorozi a Býci. Problematické budou jejich vztahy se Lvy, Berany a Střelci. S ostatními se budou spíše tolerovat.



Berani

Měli byste se zaměřit na svůj životní styl a dát důraz na zvyšování své kondice. Tyto aktivity by vám měly dodat elán a energii. Zkuste se také zastavit a popřemýšlet nad tím, jak si ulevit. Vhodná bude relaxace nebo třeba návštěva sauny. I tak si ale budete libovat ve své vůdčí roli a bude vždy ochotni být v čele řešení problémů.

Zdraví: Pravděpodobně budete v tomto období pociťovat pokles energie. Možná budete i unaveni a vyčerpaní. To by vás mohlo inspirovat k rozhodnutí s tím něco udělat a začít chodit třeba do sauny, posilovny či bazénu.

Vztahy: V tomto období to zřejmě moc jednoduché mít nebudete. Ve vztazích budete vystavováni nejrůznějším tlakům, které vám budou brát energii. Pozor si dávejte na své unáhlené reakce. K těm budete mít zvýšený sklon.

Kariéra: Pro ostatní nejspíš budete inspirací. Projevovat se u vás může gejzír nejrůznějších nápadů a inspirací. Energie na realizaci by vám chybět neměla. Jako obvykle se budete pouštět do akcí, na které ostatní nebudou mít odvahu.

Býci

Můžete pociťovat úbytek energie. Díky tomu zřejmě budete častěji vyrážet do přírody či jinam, kde nebudete zatěžováni otravnými úkoly. Pozitivní ovšem je, že se vám bude dařit lépe vydělávat a vylepšovat tak rodinný rozpočet. Možná i díky tomu budete také zažívat větší podporu rodinných příslušníků.



Zdraví: Začínající podzim vás nemusí zastihnout zrovna v růžové náladě. Je možné, že na překonávání případných překážek budete muset vynaložit více úsilí než jindy. Na pozadí všeho může být vaše oslabená imunita.

Vztahy: Pokud teď po něčem budete toužit, tak to bude klid, a to zejména ve vztazích. Upřednostňovat budete pohodu a užívání si života. Dobré bude, že pro to budete také ochotni něco dělat. Budete se více držet doma nebo v ústraní.

Kariéra: Vaše profesní situace by měla být stabilizovaná. Možná i proto nebudete mít žádnou potřebu pouštět se do nových aktivit či něco rozjíždět. Nosíte-li ale v hlavě delší dobu nějaký nápad, pak nyní přijde vhodný čas k realizaci.

Blíženci

Problémů k řešení se vám nyní nahrne více než dost. Raději je nepodceňujte, ale snažte se o jejich rychlé odstranění a zvládnutí. Díky tomu však nejspíš budete zmítání vnitřními rozpory, neklidem a myšlenky vám v hlavě budou bzučet jako včely v úlu. I proto je na čase se zklidnit, a to nejlépe v přírodě.

Zdraví: Těšte se na zajímavé a přínosné období. Dařit by se vám mělo vše, na co sáhnete, a všechno se budete snažit prožívat naplno. Pozor byste si měli dávat na zdravotní komplikace vyplývající z vašeho překotného životního stylu.

Vztahy: Možná vás doženou nějaké vztahové resty z minulosti, které se budou týkat někoho, s kým jste již nepočítali. Vypořádat se tak můžete se záležitostmi, které vám moc příjemné nebudou. Nakonec ale budete rádi, že to máte za sebou.

Kariéra: Starostí, zkoušek a omezení nyní můžete mít až nad hlavu. Budete mít pocit, že všechno, co se na vás mohlo nahrnout, se také nahrnulo. Naštěstí vaše mysl bude fungovat skvěle a vše budete zvládat s nadhledem.



Raci

Svými emocemi a zejména argumenty zřejmě převálcujete všechny ostatní. Radost by vám měly dělat nějaké tvůrčí či hravé aktivity, zejména ty spojené s domovem. V tom jsou nejlepší děti, a ty by vás měly inspirovat. Dobré bude si to uvědomit.

Zdraví: I když to tak nemusíte cítit, přesto si nebudete mít po zdravotní stránce na co stěžovat. Hvězdy vám jsou vcelku nakloněny a to, co vám bude vadit, budou spíše pseudoproblémy. Důraz na prevenci se však vždy hodí.

Vztahy: Vypadá to, že nezadaní se mohou těšit na možné nové příležitosti k seznámení, což by nakonec mohlo vyústit v novou lásku. Zadaní mohou prožít prohloubení vztahu, ale také ukončení již dlouhodobě nefunkčního partnerství.

Kariéra: Na profesním poli můžete zažívat úspěchy. Myslet by vám to mělo skvěle a nebude vám dělat problém nacházet ta správná slova k prosazení své vize.

Lvi

Budete sklízet obdiv opačného pohlaví, takže buďte ve střehu, ať nepropásnete šanci na novou lásku. Setkáte se ale také s protikladnými reakcemi okolí. Vaše potřeba se předvádět a ukazovat, jak jste skvělí a úžasní, poleze někomu pěkně na nervy. Jiným naopak zase může imponovat a budou mít potřebu se ohřát ve vaší záři.

Zdraví: V této oblasti byste na tom měli být docela dobře. Pozor byste si měli dávat snad jen na možné sklony k emočním výbuchům, které by vám mohly uškodit. Trpět může zejména srdce, ale také nervy jako takové.

Vztahy: Radost ze života by vám chybět neměla. Oproti ostatním znamením pak budete těmi, kdo bude vypadat, že se mu na světě líbí. Ve vztazích se vám bude rozhodně dařit.

Kariéra: Vaše aktivity budou především zaměřeny na výdělečnou činnost. Možná vymyslíte nějaký nový projekt, na jehož základě byste mohli vydělat nějaké peníze navíc, nebo se budete jen chtít seberealizovat a ukázat ostatním, co ve vás je.

Panny

I přes obtíže a omezení, které se vás mohou ve větší míře týkat, si budete vědět se vším rady. Každá potíž ve vás vyvolá množství nápadů, jak ji řešit. Máte-li před sebou nějaké obchodní či jiné podobné aktivity, využijte přízně hvězd a konejte co možná nejintenzivněji ve prospěch toho, co chcete. Dříve nebo později se vám to vyplatí.

Zdraví: Nejspíš vás mohou překvapit zdravotní problémy a potíže, s nimiž jste nepočítali. Je sice pravděpodobné, že o nich mnohdy hovoříte, ale ve vztahu k někomu jinému. Vás jakoby se to týkat nemělo. Zřejmě bude.

Vztahy: Zde se zřejmě nic zásadního dít nebude. Věci budou spíše stagnovat nebo se prohlubovat v tom momentálně nastaveném. Je také možné, že budete upřednostňovat samotu před společností, která vás bude nudit.

Kariéra: Pokud jste byli v minulých dnech pracovně vytíženi, tak nyní by tento proces měl být ještě intenzivnější. Nápad bude stíhat nápad, bude vám to výtečně myslet. Zrodit by se tak mohly nové projekty a dohody na další ekonomicky výhodné déletrvající aktivity.

Váhy

V tomto čase by vám měla výtečně fungovat intuice, která skvěle napoví, co dělat, aby vše probíhalo co nejlépe. Budete ji úspěšně propojovat s myšlením a výřečností, což všechno dohromady z vás udělá skutečně vynikajícího vyjednavače.

Zdraví: Hvězdy naznačují nárůst vaší energie, větší chuť do života a také z toho vyplývající příznivý dopad na vaše okolí. Nadít se tak můžete vstřícných reakcí, či dokonce milostných návrhů a ochoty ostatních k flirtování.

Vztahy: Přestože základem vašeho znamení je především snaha o krásu, harmonii a porozumění, nyní tomu zřejmě tak nebude. Je pravděpodobné, že se ve zvýšené míře budete setkávat s neporozuměním okolí.

Kariéra: Dařit se vám bude ve vyjednávání. A to nejen v úředních záležitostech, ale i těch přátelských. Vaše schopnost diplomacie a vidění souvislostí bude slavit úspěchy.

Štíři

Pokud se někdo bude pokoušet vás nějakým způsobem obelhat nebo vám něco „nabulíkovat“, tak velmi pravděpodobně neuspěje. Vaše schopnost nahlížet hluboko pod povrch věcí a vnímat i to, co je pro ostatní neviditelné, bude nyní zesílena. Také je velmi pravděpodobné, že se budete zajímat o tajemné věci a mystiku.

Zdraví: Přestože lidem okolo vás nebudou nynější plískanice dělat moc dobře, u vás tomu tak nebude. Měli byste se cítit docela dobře, ba dokonce si v tom můžete libovat. Pokud se ještě pustíte do otužováni, ještě více posílíte svou imunitu.

Vztahy: Barevný podzim, který máte rádi, přivítáte v poněkud vzrušeném očekávání. Více než jindy vás mohou oslovovat milostné záležitosti, a to zejména ty se silným sexuálním podtextem. Pozor byste si ale měli dát na zvýšené riziko milostných úletů.

Kariéra: Ve větší míře se můžete účastnit společenských akcí, kde se setkáte s opravdu zajímavými lidmi. A právě při takových aktivitách možná dostanete nějakou zajímavou profesní nabídku.

Střelci

Můžete mít silnou potřebu realizovat nějaké zásadní změny. Možná už budete mít dost tlaků, které na vás delší dobu doléhají. Zamýšlet se budete nad tím, co a jak změnit. Bude však dobré si dát čas a nespěchat. Hvězdy u vás nyní nejsou nakloněny nějakým rychlým akcím. Zatím bude dobré sbírat informace a konat až později.

Zdraví: Možná se rozhodnete pro nějaké nové fyzické aktivity, a to za účelem vylepšení zdraví a své kondice. Častěji pak můžete konat poněkud unáhleně. Nehrňte se do všeho po hlavě, vše promýšlejte a analyzujte, zda se nepřeceňujete.

Vztahy: Zřejmě to teď nebudete mít jednoduché. Pokud jste v minulém období navázali nějaký vztah, bude teď zřejmě prověřován. Na rozum však moc nevsázejte. Raději se zaměřte na to, co vám napoví vaše srdce a váš vnitřní hlas.

Kariéra: Zde se můžete setkat se zásadními změnami, možná až událostmi osudového charakteru.Také to vypadá, že se jim vůbec nebudete bránit, ale spíše je vítat. Rčení, že „život je změna“ pro vás bude nyní platit dvojnásob.

Kozorozi

Budete ve stálém zápřahu. Věcí a aktivit, kterými byste se měli zabývat, bude mnoho. Nejspíš nebudete vědět, kam dřív skočit. Na druhou stranu vás to bude uspokojovat, a to zejména proto, že vaše úsilí bude přinášet výsledky, díky kterým si budete moci leccos dovolit. Otázkou ovšem je, zda to vaše vrozená šetrnost umožní.

Zdraví: Pozor byste si měli dát při případných těžších fyzických aktivitách. Může zde docházet k přetěžování vašeho organismu, což se následně projeví zdravotními potížemi. Dejte důraz na relaxaci.

Vztahy: Do hloubky prožívaná sexualita a věci spojené se zamilovaností budou cloumat zejména s těmi, kdo jsou ve středním věku. Teprve nyní můžete zažívat pocit, že jste se konečně dočkali. Musíte ale pro to také něco udělat.

Kariéra: Řešit budete především své finanční aktivity. Jednak můžete mít pocit, že vaše peněženka je nedostatečně zaplněna, a také je velká pravděpodobnost, že se vám naskytne možnost nějakého přivýdělku.

Vodnáři

Těšit se můžete na silnější emoční prožitky. Možná je nová zamilovanost, intenzivnější prožívání sexuality a další věci spojené s touto problematikou. Bude záležet na vaší ochotě jít do akce. Komunikace by vám při tom měla jít skvěle. Také je možné, že se potkáte s někým z minulosti. Setkání by mělo být vzrušující a obohacující.

Zdraví: Vaše zdraví by mělo být stabilizované. Větší pozornost byste ale měli dát svému stravování. Důraz dejte na odlehčenější stravu. Jinak hrozí potíže se žlučníkem či trávením. Dobře vám bude dělat pobyt v přírodě.

Vztahy: Ve svých vztazích můžete mít pocit nudy a stagnace. Tedy pokud se sami nerozhodnete něco udělat či vymyslet. Vnějších podnětů bude méně. Takže bude na vás, co s tím vším uděláte. Nápady a inspirace by vám chybět neměly.

Kariéra: Tento čas u vás bude v souladu s tím, co máte rádi. A také lze předpokládat, že vše kolem vás se bude překotně vyvíjet a měnit. Ve větší míře, byste pak měli mít možnost realizovat své nápady, případně rozšiřovat své aktivity.

Ryby

Podzimní dny, které se již krátí, ve vás budou vyvolávat melancholické nálady. Nadít se tak můžete určité zmatenosti, nejistot a jiných podobných pocitů. Zřejmě vás budou ovládat rozporuplné pocity. Sice byste chtěli mít klid, ale jeví se, že budete více než kdy jindy ve víru dění. Jednoduché to mít nebudete.

Zdraví: Zřejmě se budete více zabývat svou tělesnou stránkou a zajímat vás bude zejména oblast vašeho zkrášlování (jedná se o návštěvy kadeřníka, fitcentra, bazénu a podobně). Možná se také rozhodnete pro větší úpravu své tělesné hmotnosti.

Vztahy: Postavení nebeských těles naznačuje nějaké komunikační problémy. Je možné, že budete ve zvýšené míře zažívat nedorozumění, a to zejména se svými citovými, ale možná že i obchodními či pracovními partnery.

Kariéra: Těšit se můžete na nějaké výhodné kariérní nabídky. Sami tím můžete být překvapeni. Zde pak mějte na paměti, že „není všechno zlato, co se třpytí“. Nebudete-li si vědět rady, poraďte se s někým praktickým.