Horoskop v období Střelce: jací jsou a co čeká všechna znamení zvěrokruhu

Žena Střelec - ženská obdoba Casanovy, je marnivá, chce se bavit a být bavena, je otevřená, přímočará, upřímná (hraničí s neomaleností), potřebuje obecenstvo, nedokáže se usadit - je stále připravena se přestěhovat, nenapravitelná koketa, svůdkyně a optimistka, netrpělivá, impulzivní, neustále ve střetu se svými nejlepšími úmysly (netaktnost).

Muž Střelec - chce všechny ženy, nenapravitelný optimista - radost mu udělá například už jen to, že vstane a zjistí, že je úterý, nesnáší tělesná ani citová pouta, nebývá připraven vstoupit do dlouhodobého a důvěrného vztahu, je přímočarý, upřímný a netaktní; jeho pravdy bolí, sklon k zuřivým záchvatům vzteku, je štědrý, libuje si v luxusu a rád rozdává dary, má rád otevřené prostory; ať je ženatý či ne, v srdci zůstává svobodný.

Znamení Střelce je utkáno z vnějšího živlu ohně a vnitřního živlu Země. Oheň dává Střelci nadšení, Země zase symbolizuje schopnost proměnit vše v realitu, v nějaké hmatatelné výsledky. Střelci bývají optimističtí a veselí. Obvykle se ničeho nebojí a rádi se pouštějí do nejrůznějších krkolomných dobrodružství. Nejsou to však žádní snílkové. Když se do něčeho pustí, obvykle vědí, do čeho jdou, co chtějí získat a co je nakolik reálné.

Bývají sebevědomí a nemají problém s autoritami. Možná by se slušelo říci, že autority mívají problémy s nimi. Vědí, že se dokážou prosadit, často neberou ohled na své okolí. Jdou za tím, co je uchvátí a nadchne. Jsou neustále připraveni jít do akce a nezáleží na tom, zda tady a teď, nebo tam a zítra.



Střeleckými přednostmi jsou přímost, čestnost, silná vůle, sebevědomí, nadšení, elán, vitalita, neustálá ochota k akci, samostatnost, díky níž Střelec spoléhá sám na sebe, dále cílevědomost, velkorysost, idealismus, šlechetnost, důstojnost, upřímnost, odvaha, sebedůvěra, dobrodružnost a spontánnost.



Slabiny znamení Střelce: netaktnost, třikrát řeže, jednou měří, brutální upřímnost, sklony k důležitosti a horlivosti, žvanivost, sklony k přehánění, nesoustředěnost, roztěkanost, sklony ke zbrklosti, unáhlenosti a lehkomyslnosti, neochota přiznat chybu, sklony k podrážděnosti.



Vztahy: Střelci mohou dobře fungovat ve spojení se vzdušnými nebo ohnivými znameními: Lvi, Vodnáři, Berani, Blíženci. Problematické budou vztahy s Raky, Rybami, Pannami, Kozorohy. S ostatními se spíše budou tolerovat.



Berani

Zdraví: je možné, že nyní budete řešit povícero zdravotních problémů či komplikací. Pokud je ovšem budete ignorovat a potlačovat signály svého těla, je pravděpodobné, že se to nepříjemně odrazí na vašem zdravotním stavu.



Vztahy: ve vztazích to sice moc jednoduché mít nebudete. Nicméně máte šanci je znatelně vylepšit. To zejména pokud budete otevřeně, vyjadřovat co se vám líbí a nelíbí. Hvězdy zde budou přát procesu vyjasňování svých postojů

Kariéra: v této oblasti můžete pociťovat mnohé tlaky. Vyžadováno po vás bude dodržování řádu a disciplíny. Věnovat byste se tak měli především rutině a nové projekty raději odsuňte na dobu pozdější. Dokončete vše potřebné.

Předposlední měsíc v tomto roce pro vás zřejmě nebude žádnou procházkou růžovou zahradou. Nároky, jež na vás nejspíš budou kladeny, budou velké. Navíc se můžete potýkat s poklesem své energie, což vám zrovna na náladě nepřidá. Přidat se mohou ještě vztahové problémy. Dobré tedy bude zaměřit se na své zklidňování, relaxaci a odpočinek. Dobře by vám mělo být v přírodě.

Býci

Zdraví: zřejmě budete pociťovat vylepšení svého zdravotního stavu. Možná si také konečně uvědomíte, co je pro vás důležité, a to, co jste odkládali (respektive potlačovali svou bolest), začnete řešit ihned. A je to rozumné. Jde o vaše zdraví.

Vztahy: možná budete mít pocit, že vás intuice bude nabádat, abyste sami sobě komplikovali život. Je sice možné, že na chvíli tomu tak bude. Ale pokud se naučíte nehrát hry a opravdu říkat, co je vám protivné, pak si do budoucna život usnadníte.

Kariéra: těšit se můžete na vcelku příjemné časy. V oblasti profesní by se vám mělo dařit a nebude důvod něco měnit. To, že se občas objeví ve vyjasňování priorit bouřka, není důvod ke změně. Vyčkejte až přejde.

Zažívat byste měli poměrně příjemné období. Věci nepříjemného a konfliktního charakteru se sice objevovat budou, nicméně zvládat byste to měli vcelku s přehledem a nadhledem. Pozor byste si měli dávat především na možná nedodržování dohod a pravidel. To by se vás mohlo týkat více než jiných znamení. Raději se do žádného podepisování smluv nehrňte, vše řádně prostudujte a podepisujte až po zvážení.

Blíženci

Zdraví: dočkat se můžete rozporuplných stavů. Na jedné straně budete zažívat nejasné a neurčité zdravotní komplikace, ale na straně druhé také ochotu si na sobě vyzkoušet něco nového a leccos udělat pro své zdraví.

Vztahy: vypadá to, že budete mít tendenci se od svého partnera či partnerky odtahovat a rozhlížet kolem, zda by se nenašel někdo lepší. Moc rozumné to nebude. Raději vnímejte svého partnera a nebuďte jen sebestřední.

Kariéra: můžete mít sklony k nemoudrému jednání, ale i vyjadřování. Mějte při tom na paměti, že to, co jste v minulosti zaseli, nyní můžete sklízet. Raději než konfrontaci dejte přednost, vyjednávání.

Hvězdy u vás budou přát seberealizaci. Cítíte nějaký větší vnitřní neklid a máte pocit, že kudy kráčíte, tak to není to pravé ořechové? Pokud ano, pak je čas na zásadní změnu. Jaká by to měla být, to vám prozradí vaše srdce respektive vnitřní hlas. Naslouchejte mu nyní pozorně. Mělo by vám mnohé napovědět.

Raci

Zdraví: zdraví vám zřejmě bude dělat trochu starosti. Ne že by se projevovalo něco zásadního. Ale přece jen můžete mít pocit, že je něco špatně. Rozumné bude udělat si čas nejen pro druhé, ale také čas jen sami pro sebe.

Vztahy: možná budete řešit nějaké vztahové rozbroje a komplikace. Pokud ano, tak nejspíš proto, abyste si uvědomili, že i vy jste důležití, že to není jen o těch druhých. Nepodceňujte rovnováhu. Co vydáte, byste také měli dostat.

Kariéra: i když se to vám samotným tak nemusí jevit, vaše kariéra by nyní měla probíhat docela úspěšně. Nemusíte se tak přepínat, ale také se můžete věnovat zefektivňování a vylepšování výsledků i odměn.

Asi budete pro své okolí nyní poněkud náročným oříškem. Vaše vnímání bude rozjitřené, ale hlavně velmi intenzivní. Vše, co se vás bude dotýkat, budete hodně intenzivně prožívat. Nic si pak nebudete nechávat pro sebe. Dělit se tak budete se svými obavami, strachy atp. Tím však můžete zatěžovat své okolí. Všichni mají svých starostí dost a jen málokdo si je bude chtít ještě přidávat. Raději se držte zpátky.

Lvi

Zdraví: přestože vám v této oblasti hvězdy docela přejí, můžete se dočkat i nějakých komplikací. Nebude to ani tak vlivem okolností jako spíš kvůli vašim sklonům k nerozumnému jednání. Nic tedy nepodceňujte a když pocítíte únavu, věnujte se sami sobě.

Vztahy: zdá se, že v této oblasti se u vás nebude dít nic zásadního. Bude však dobré mít na paměti to, že jestliže vás v těchto dnech nikdo nechválí, neznamená to, že by vás nikdo neměl rád. Možná byste ale měli také pochválit někoho vy sami.

Kariéra: vypadá to, že byste se měli být ve střehu. Může se vám totiž do cesty připlést lukrativní nabídka. Možná nová nabídka k práci. Nezavrhujte ji hned, v některých případech může přinést řešení vaší současné situace.

Můžete se nacházet v určitém útlumu. Tak nějak se vám zřejmě nebude do ničeho chtít. Projevit se tak může typická vlastnost lvů. Ti, když nemají náladu a mají dost potravy, tak se nehnou z místa. To ovšem neznamená, že by nedokázali zainteresovat ostatní. Svou přesvědčivostí a výřečností to zvládnete snadno.

Panny

Zdraví: naslouchejte své intuici, říká-li vám, cvičte, poslechněte, říká-li vám, mějte se rádi, tak také. Nepopírejte své pocity, ale vnímejte, jak se cítíte a podle toho konejte. Zcela jistě vám prospěje, dáte-li si do života řád.

Kariéra: máte-li něco již delší dobu rozdělaného, pak neotálejte a dotáhněte své nedodělky do konce. Jen tak můžete realizovat své sny, které musíte kvůli svým restům odkládat. Myslet by vám to mělo náramně, tak toho využijte.

Vztahy: je možné, že se budete dostávat do nějakých partnerských sporů. Příčiny budou obvykle zcela nesmyslné. Půjde jen o to, abyste věnovali více času svým partnerům. Nemáte jen práci a odpovědnost za ni.

Asi budete v jednom kole. Je pravděpodobné, že svými předchozími aktivitami jste rozjeli množství nejrůznějších aktivit, které nyní budou vyžadovat vaši pozornost a úsilí. Naštěstí příznivé výsledky a s nimi spojené finance vás budou příjemně nabíjet a motivovat. Pokud však budete mít pocit, že toho je na vás moc, bude na čase se zamyslet nad tím, co škrtnout a jaké priority jsou pro vás ty pravé.

Váhy

Zdraví: zřejmě budete pod větším tlakem. To se pak může projevit nějakými komplikacemi. Pokud tomu chcete předejít, podpořte svou imunitu, vařte si zdravou stravu a pijte více vody a bylinkových čajů. Zvýšíte tím obranyschopnost svého organismu.



Vztahy: máte-li problémy ve vztazích, zvažte jak zásadní jsou, není vždy hned nutno dělat tlustou čáru a hledat něco nového. Možná to bude chtít dát do svého života více disciplíny a třeba změnit svůj přístup.

Kariéra: hledáte-li nějaké nové zaměstnání, mohlo by se vám konečně poštěstit nalézt to pravé nebo si alespoň uvědomit, co vlastně chcete a konečně si za tím jít. Máte-li práci, která vás baví, buďte za to vděční.

Do vašeho života mohou ve větší míře vstoupit věci spojené s tajemností, záhadností, něčím, co pro druhé bude na vás vzrušující a přitažlivé. Dočkat se tak můžete nových lásek, zamilovanosti či jen zajímavých setkání. Ta pro vás budou v mnohém inspirativní. Pouštět se tak můžete do akcí, které jste zatím měli jen ve svých představách, ve své mysli. Zažívat tak můžete docela příjemné období.

Štíři

Zdraví: zřejmě si moc stěžovat nebudete. Z pohledu hvězd byste se měli cítit docela v pohodě. I když jste však v dobré fyzické kondici, nepodceňujte závěr roku a doplňte alespoň vitamíny. Každý podle svého uvážení a potřeb.

Vztahy: vypadá to, že v této oblasti by se u vás nic zásadního dít nemělo. Pokud ano, bude to spíše vaše parketa než parketa vašeho partnera či partnerky. Tak se případně nebojte učinit nějaký zásadní krok, mělo by to pro vás být dobře.

Kariéra: v práci i podnikání by vám to mělo jít skvěle, můžete si přibrat i drobné nové projekty. Nápadů a inspirací byste měli mít víc než dost. Zdobit vás také bude přesvědčivost a schopnost úderné komunikace.

Nacházet byste se měli v období, které pro vás bude velmi vítané. Někteří se pak mohou cítit jako ryba ve vodě. Vše, nač sáhnete, by se vám mělo dařit a vynaložená energie by se měla úročit v pozitivních výsledcích. Více užívat byste si měli na poli sexu a erotiky. Zde můžete inklinovat k intenzivním prožitkům a chuti na experimenty. Pokud někoho ochotného k sobě naleznete, máte o zábavu postaráno.

Střelci

Zdraví: je možné, že se zdravím byste na tom mohli být na štíru. Dít se vám mohou nějaké zkoušky či omezení. Zamyslete se proto nad tím, proč se vám to děje, a zjednejte nápravu. Vhodné bude dát do své životosprávy více řádu a disciplíny.

Vztahy: nic povrchního u vás teď nebude fungovat ani mít smysl. Rozumné tedy bude přistupovat ke svým vztahům odpovědně a nebrat je na lehkou váhu. Pokud to nebudete respektovat, koledujete si o další problémy či komplikace.

Kariéra: zřejmě jako vždy se do všeho budete vrhat po hlavě a nějaké nejasnosti či zmatky vás zřejmě moc vzrušovat nebudou. Mějte ale na paměti, že máte-li rozděláno hodně projektů, bude vám to odebírat nejen čas, ale také vaši životní sílu.

I přes možné komplikace, by vám elán a nadšení pro realizaci svých plánů chybět neměly. Pouštět se tak budete do mnohých aktivit, jež vaše okolí mohou i překvapit. Tak se na to připravte a mějte po ruce pádné argumenty, proč a co děláte. Nabízet by se vám měly i možnosti výdělku a pokud správně chytíte příležitost, vyplatí se vám to a budete úspěšní. Pozor, je však možné, že ve vztazích to bude trochu skřípat.

Kozorozi

Zdraví: v této oblasti budete zřejmě prožívat větší emoce. Zejména ti z vás, co se cítí jako „Lazaři“, udělají dobře, když si vlezou pod peřinu a alespoň chvíli se budou věnovat sami sobě a svému zdraví. Jinak byste také mohli nuceně zůstat v posteli mnohem déle, než byste museli.

Vztahy: nejen vy máte pravdu, nesuďte. Zkuste se vcítit do druhých, pomůže vám to všem.

Kariéra: zrekapitulujte si, zda jste vynaložili dostatečné úsilí a píli k tomu, aby vámi odvedená práce byla náležitě oceněna. Pokud se tak nestane a vás to bude žrát, koledujete si o nějaké psychické potíže.

Jak to tak vypadá, budete věrně prezentovat vlastnosti, které se tradičně k vašemu znamení vážou. Jinými slovy, svou energii, bez ohledu na své zdraví, budete směrovat k výdělečným aktivitám a snahám o zvelebování svého majetku. Je pravděpodobné, že v tomto období budete také zažívat zvýšený pohyb, a to nejen fyzický. Vše okolo vás dostane spád a vy budete mít chuť měnit věci a být tak nějak ve víru dění.

Vodnáři

Zdraví: pokud jste odpovědní a náležitě se o své zdraví staráte, pak dělejte vše jako dosud. Nepolevujte a snažte se být v tom odpovědní. Je velmi pravděpodobné, že v budoucnosti to oceníte, zejména pokud ve svém okolí uvidíte, jak jiní doplácejí zdravím na své prohřešky.

Vztahy: můžete se radovat. Hvězdy naznačují, že ve vztazích nyní máte zelenou. Pokud se při tom budete chovat rozumně a odpovědně, nebudete mít potřebu nic měnit. Dočkat se tak můžete pohody a spokojenosti.

Kariéra: možná budete mít tendenci své povinnosti šidit a věnovat svou energii věcem zábavy nebo dokonce nicnedělání. Pokud nechcete mít problémy, nebuďte liknaví v plnění svých pracovních povinností, nemuselo by se vám to vyplatit.

Pochmurnější listopadové počasí vás bude inspirovat k návštěvám nejrůznějších kulturních a společenských akcí. Nepůjde však jen o ty klasické, jako jsou návštěvy kina či koncertů, ale ve zvýšené míře budete mít chuť vyrazit také na nějaké ezoterické přednášky nebo se přihlásit do vzdělávacích kurzů či seminářů. Díky tomu budete stále v pohybu, a získávat tak můžete mnohé nové poznatky.

Ryby

Zdraví: na pořadu dne nyní bude vaše skvěle fungující intuice. Konat tak budete především podle ní, a zřejmě v tom neuděláte chybu. Je také pravděpodobné, že vás vaší bližní opečovávají, a díky tomu byste se měli cítit skvěle.

Vztahy: žádná vztahová újma u vás nyní zřejmě nebude na pořadu dne. Naopak, vaše vztahy by měly být vyrovnané a klidné. Výjimky ovšem potvrzují pravidlo. Takže nic nepodceňujte a raději všem svým milým vyjadřujte náležitou přízeň.

Kariéra: přestože by vám v této oblasti měly hvězdy přát, je možné, že toho nebudete využívat a spíše budete onu přízeň ignorovat. Rozumné bude, zkusíte-li svoji práci konat s větším úsilím a nasazením. Přinést by vám to mělo kýžené ovoce.

Citlivost a vnímavost bude u vás velmi vysoká v průběhu celého měsíce. Je také možné, že budete prožívat velmi intenzivně lásku, erotiku a věci s tím spojené. Nezadaní budou mít šanci potkat novou lásku, a nějakého příjemného překvapení od partnera stávajícího se mohou dočkat i ti již zadaní. Výtečně by vám měla jít komunikace, a to hlavně ve společenských záležitostech.