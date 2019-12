Budeme mít letos dost peněz, nebo třít bídu s nouzí? Napoví velký horoskop

Berani

Vypadá to, že počátek roku pro vás bude docela příjemný. Nejspíš se vám budou nabízet víceré možnosti, jak si svůj finanční rozpočet vylepšit. To dokonce i takové, které nebudou zrovna v souladu s tím, co by se mělo a mohlo. To vás ale asi trápit nebude. Konat nejspíše budete prakticky, pragmaticky. Těch legálních cest by ale mělo být více, takže zřejmě riskovat nebudete muset. Vydržet by to mělo celé jaro.

Dokonce ani v létě byste neměli přicházet k nějaké újmě. To přesto, že výdaje budou docela vysoké. Zvýšeným úsilím, ale zejména pak schopností dodržovat nastavený řád a disciplínu, všechny tlaky zvládnete. Podzim už by mohl přinést nějakou stagnaci. Věci by už neměly jít tak snadno, jak jste byli zvyklí. Na konci roku pak počítejte se zvýšenými výdaji.