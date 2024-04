Tělo je můj kapitál, vykoupil jsem si jím život, říká model Jan Balšán

Jak si to v hlavě nastavíš tak, abys při vystoupení nepociťoval stud?

Hlavně jde o to, aby to člověk bral jako práci. A jelikož já to tak beru, tak pro mě stud skončil už někde v patnácti letech. Ale člověk to nesmí vnímat tak, že „ježiš, osahávám holku,“ já to vidím tak, že za to dostanu zaplaceno. Je to profesionální. Kdo to bere tak, že osahává hezkou holku, tak není profesionál.

Co to bylo za show?

Měli jsme takovou show na korbě Fordu s jednou slečnou z Hot Peppers a myslím, že to bylo dost žhavé. Ale jinak tady na Erofestu vystupuju za Men 4 Queen, máme tu tři show.

Skupina Men 4 Queen teď zažívá docela boom. Jsou striptýzové a podobné show pro lidi čím dál atraktivnější?

Já jsem si udělal pauzu a věnuju se teď něčemu jinému. Ale to, co jsme ukázali třeba v Kongresovém centru, bylo fakt ojedinělé, jedinečné i v Evropě. Snažili jsme se, aby to bylo umění, nejde prvoplánově o svlékání.

Jaký je vztah modela Baliho ke svému tělu?

Když jsem odmaturoval, tak jsem si udělal živnost na to, že jsem prodával sám sebe. Věnoval jsem se modelingu. Svoje tělo beru jako kapitál nebo investici do budoucna, ale je to i určité riziko. Člověk se může kdykoliv zranit, což může omezit přísun peněz, takže je třeba z toho vytěžit v určitou chvíli co nejvíc.

Co považuješ za své největší kariérní úspěchy?

Asi vystoupení v Kongresovém centru a to, že jsem se dostal za tři roky docela vysoko ve stripu. No, a pak samozřejmě ve svém odvětví jsem získal nějaké ceny v zahraničí.

Říká se, že si lidi v tomto odvětví rádi dopřejí, všechno si koupí a peníze hned roztočí. Co sis koupil ty?

Já jsem si koupil život. Mám kvůli tomu i tetování, největší kříž si tahám s sebou. Jsou tam nějací démoni, co splácím, takže nemám na rozhazování. Musím to splatit, abych měl čistý rejstřík a spokojený život.