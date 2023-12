Ve stylu futurismu i divadla. Nejlepší kostýmy ze současné řady StarDance

Jak vypadá tvorba kostýmu pro StarDance, nám objasnil sám Roman Šolc.

„Celý návrh začíná tak, že se sejdu s tanečníky, pustíme si hudbu, oni mi řeknou, co budou tancovat, jaká je atmosféra, co se tam zhruba bude dít, a já na to připravím návrh. Pak se sejdeme podruhé, oni mi řeknou, že je to ono, nebo že chtějí něco upravit nebo přidat.

To všechno si zapíšu, návrh upravím, dodám nějaký barevný koncept. Oni to odsouhlasí a jdeme na druhé schvalovací kolečko u kreativních producentů. Schvalují se materiály, včetně toho, jak vypadají na kameře, a pak se teprve dá kostým do výroby.“