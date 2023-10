Můj sen je přijít s něčím úplně novým, říká výtvarník kostýmů pro StarDance

Jak vás cesta dovedla od divadla ke StarDance?

Bylo to pro mě překvapení. Byl jsem osloven, abych se zúčastnil výběrového řízení. Přišlo mi e-mailem, že mám poslat pět návrhů, byly tam také nějaké otázky, jak vidím koncepci letošního StarDance. Všechno jsem to napsal, odeslal… A za dva měsíce mi napsala dramaturgyně Bára Suchařípová, která mi sdělila, že by se mnou rádi spolupracovali. Byl jsem zrovna u rodičů na chatě s maminkou a měl jsem ohromnou radost.