Vsaďte na prošívané vesty a šály. Jsou lehké, stylové a zahřejí

Vesta by vždy měla odpovídat vaší výšce, pokud zkrácená délka není přímo úmyslem. | foto: Stradivarius

Spojenec do každého počasí

Teploty pomalu klesají až k bodu mrazu a vy stále přemýšlíte, jakou vrstvu ještě přidat, aby vám nebyla věčně zima? Prošívaná vesta je řešením. Je lehká, kompaktní a pohodlně se vejde pod většinu kabátů, zvlášť pokud jste se zamilovala do typu oversize. A když vám bude při cestě z práce přeci jen příliš teplo, klidně ji můžete poskládat do kabelky, aniž by utrpěla újmu.



Za každých okolností by však vesta měla dobře padnout. Vybírejte ji dostatečně dlouhou, aby seděla vepředu i na zádech. Abyste nepřišla o křivku pasu, volte vestu projmutou, nebo s páskem. Dostatečně hluboké průramky umožní obléknout pod ni i hrubší svetr. Ležérní městský vzhled dodá vesta s praktickou kapucí.

Pokud je váš kabát dostatečně dlouhý, můžete si bez výčitek dovolit i vestu, která končí u kolen, jinak se dají běžně sehnat v délce do pasu. Nejvíce zahřeje kousek vyplněný peřím, za který si však nevyhnutelně musíte připlatit. Módní řetězce však nejčastěji nabízejí variantu s polyesterovou vycpávkou. Prošívaná vesta má tu výhodu, že ji využijete nejen v zimě, ale i na podzim a na jaře, kdy se počasí nedokáže rozhodnout, zdali bude 20 °C a sluníčko, nebo o deset stupňů méně a déšť.