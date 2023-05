Žena zbožňuje Disneyho, má sbírku předmětů za statisíce

Za plyšáky nebo ponožky s obrázky Disneyho postaviček prý utratila všechny své úspory. Její nakupování se vymklo kontrole, když musela být s dětmi zavřená doma kvůli koronaviru. Nákupy jí pomáhaly vyrovnat se s faktem, že nikam nemůže.

Sbírá různé disneyovské předměty, jako jsou uši Mickey Mouse, batohy, oblečení a domácí potřeby. Má například přes pět set párů ponožek.

„Rádi s dětmi sledujeme Disneyho filmy, doma máme spoustu předmětů. Úplně jsme tomu propadli. K dnešnímu dni mám už přes pět set párů ponožek s touto tematikou nebo stovku čelenek. Je to můj koníček. Myslím, že mám největší sbírku takových věci v Británii,“ svěřila se žena.

Přiznala, že jde o velmi nákladnou záležitost, protože právě tyto předměty mají většinou dost vysokou cenu. Sleduje ale jejich prodej na internetu, a jakmile se někde objeví velmi lákavá nabídka už použitých předmětů v dobrém stavu, dojede si pro ně autem i stovky kilometrů.

Její sběratelskou vášeň zatím rodina podporuje, ačkoli se jim nelíbí, kolik peněz za předměty utrácí. Podle Kim jde ale o věci, které získávají na hodnotě, a pokud by to bylo nutné, lehce by vše prodala. Má několik zajímavých sběratelských kousků.

„Ráno vstaneme a dáváme si snídani. Obvykle to jsou toasty ve tvaru medvídka Pú. Disney tematiku mám i na hrncích a talířích. Všechno, na co si vzpomenete, mám s Disneyho postavičkami,“ doplnila pro Mirror.