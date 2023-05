Kvůli artritidě si žena hýčká nezvyklé domácí mazlíčky. Léčí její matku

Marie nechává pijavice přisávat na své tělo, krmí je tak doslova vlastní krví. A také krví svojí matky, které to pomáhá po zdravotní stránce. „Mnoho lidí to považuje za něco nechutného. Jsou to ale pijavice, které se normálně užívají v lékařství. Opravdu velmi pomáhají na artritidu. Maminka má díky tomu mnohem menší bolesti,“ vysvětluje Marie.

Pokud se pijavice nakrmí, asi rok nemá potřebu se znovu napít. Bez další krve prý vydrží dokonce až dva a půl roku. Její slinný léčivý sekret, který vypouští do hostitele, se tvoří zhruba sto padesát dnů. Proto má Marie pijavic tolik. Když její matka potřebuje ulevit, pijavice skvěle poslouží.

„Překvapilo mě, že sání krve pijavicemi ani není tak bolestivé. Pár vteřin cítíte zvláštní bolest a pak už je to jen příjemné,“ doplnila žena pro server Metro. Chování pijavic je pro ni prý zhruba podobné, jako kdyby doma měla rybičky. Nevidí na tom nic zvláštního, navíc si myslí, že jsou její mazlíčci roztomilí. Oblíbili si je i její kočka a pes. „Kéž by si lidé uvědomili, že pijavice nejsou žádná monstra, ale umí také léčit. Hodně lidem by to pomohlo,“ dodala.