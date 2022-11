Modelka doporučuje box jako nejlepší cvičení, zaručuje sexy postavu

Cris navíc tvrdí, že má díky boxu větší sexuální apetit. Podle ní jde o sport, který je maximálně prospěšný jak po fyzické, tak po psychické stránce. Po hodině „bušení“ do boxovacího pytle má skvělou náladu.

„Výsledky boxování jsou opravdu neskutečné. Vím o lidech, kteří si myslí, že je to jen sport pro muže. Je to mýlka. Naopak je to pro ženy jako dělané,“ myslí si.

Boxovat původně začala, aby byla schopná se ochránit v případě napadení. Několikrát měla nepříjemnou zkušenost, když se sama procházela ulicemi a obtěžovali ji muži. Cítila se ohrožená a měla strach o svůj život.

„Kdokoli se chce nějak ochránit, měl by začít boxovat. Myslím, že to ani mnoha lidem nedochází, ale nebezpečí číhá všude. Teď se rozhodně cítím víc chráněná. A mám lepší postavu, než jsem mívala v minulosti z běžného posilování,“ dodala pro server Dailystar.