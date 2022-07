Jessica Alvesová si splnila další sen, stala se z ní živoucí Barbie

Alvesová už plastiky nepočítá. Přiznává ale, že je na nich závislá. Postupem času je pro ni stále těžší najít kliniku, kde by našla chirurga ochotného ji operovat. Zákroků už totiž bylo tolik, že tělo pokrývá mnoho jizev a kůže je velmi tenká. Lékaři se navíc bojí i toho, jak může její tělo reagovat na další anestezii a následné hojení. Nos už by další zákrok nevydržel a hrozilo by postupné rozpadání jako u Michaela Jacksona.

Přesto se nyní Alvesová zotavuje z další plastiky. Vysnila si, že bude mít oči jako modelka Bella Hadidová. Neváhala kvůli zákroku letět až do Ázerbájdžánu, kde mimo jiné podstoupila i další liposukci. Její aktuální operující lékař ji varoval, že už by si od dalších zákroků měla dát delší pauzu. To se ovšem Alvesové příliš nelíbí.

„Jdu si za svým snem. Myslím, že teď už jsem naprosto spokojená. Nemohu ale říct, jestli mě v budoucnu nečeká další liposukce nebo nějaká korekce. Nemohu s určitostí říct, že už je plastikám konec. Miluji to,“ svěřila se žena.

Kamkoli přijde, tam budí pozornost. Užívá si, že je celebritou a lidé se s ní chtějí fotit. V těle má tolik implantátů, že i přes liposukce a různé diety stále váží přes sto kilogramů, aby nepřibírala podstoupila podvázání žaludku.

I tak se ale na jeden den převtělila v křehkou panenku Barbie a postavila se do růžové krabice. „Myslím si, že bychom si měli plnit sny, pokud je to jen trochu možné,“ dodala v jednom ze svých příspěvků na svém účtu na Instagramu.