Kráska chtěla vypadat jako Kardashianová, plastiky ji stály miliony

Plastiky podstupovala sedm let. Každý zákrok byl naplánován na dlouhou dobu dopředu. Nyní chirurgové naplánovali další zákroky. Tentokrát takové, které jí pomohou k tomu, aby jako Kardashianová nevypadala. Operace by ji měly přijít na v přepočtu tři miliony korun.

„Už mě nebavilo, jak si mě každý s Kim pletl. Všichni mě k ní přirovnávali. Už jsem to nebyla já. Nechtěla jsem s tím dál žít,“ svěřila se modelka pro server Dailystar. Plastické operace jsou podle ní její závislostí. Poprvé si nechala zvětšit poprsí v sedmnácti letech. Už tehdy věděla, že operace nebude poslední.

„Už nechci být stínem někoho jiného. Uznávám, že mi můj vzhled přinesl slávu a peníze. Dostala jsem velmi lukrativní pracovní zakázky a dostala se tam, kam bych se za normálních okolností asi nedostala. Spolupracovala jsem s Versace a jinými světovými značkami a moc si toho cením. Je čas jít dál,“ myslí si.

Zatím nenaznačila, jak moc by se chtěla s dalšími plastikami změnit. Ví ovšem jistě, že se chce zbavit svého extrémně útlého pasu. „Nechávala jsem si dávat výplně do tváří, jako kdybych chodila pro jídlo do supermarketu. Bylo to pro mě tak přirozené,“ dodala. S tím chce nyní skoncovat. Tvrdí, že jakmile už nebude vypadat jako Kim Kardashianová, s operacemi končí.