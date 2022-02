Norské svetry se nosily už ve středověku. Propadněte jejich kráse i vy

Jak pečovat o vlnu Vlna má ještě jednu výhodu, a to tu, že je do velké míry samočistící a nenasává pachy. Vlněné výrobky tak můžete prát jen jednou ročně, ideálně na konci zimy. Nejbezpečnější volbou je svěřit je odborníkům v čistírnách.

Pokud se rozhodnete prát svůj svetr doma, používejte zásadně studenou nebo vlažnou vodu. Teplá ho totiž může srazit. Smotejte ho do vlhké osušky a vysušit dejte do horizontální polohy na suchou osušku. Zabráníte tak otlakům od věšáku i vytahání.

Horizontální poloha je hlavní zásadou i při skladování. Svetr pověšený na ramínku se totiž také může vytahat. Mezi poskládané svetry nezapomeňte dát ochranu proti šatním molům, jejichž larvy si v přírodninách libují. Kromě chemických přípravků poslouží třeba pytlíky s levandulí, rozmarýnem či pepřem, mýdlo na ruce nebo smrkové větvičky.