Venku mrzne, až praští, to však neznamená, že by se žena měla přestat žensky oblékat. Šatů se vzdávat nemusí ani v zimě, ba naopak, je to i lepší, protože v zateplených punčochách se bude mnohdy cítit komfortněji než v chladivých džínách.

A co za šaty teď frčí? Vzhledem k tomu, že aktuálně je v kurzu výrazná obuv na platformě, doporučují se delší modely s rozšířenou sukní, které k těmto botám perfektně ladí. Geometrické i zvířecí vzory jsou samozřejmě vítány!

Na volnočasové aktivity přijdou vhod úpletové šaty. Hojně se nosí ty s nejrůznějšími odlesky a pak samozřejmě ryze zimní s norským vzorem.

Svetrové šaty slaví letos velké úspěchy, určitě si je nezapomeňte pořídit, nebojte se ani těch prodloužených, které sahají až ke kotníkům.

Zapomínat bychom neměli ani na nadčasové modely se siluetou do áčka, jež se v kombinaci se správně zvoleným výstřihem a délkou rukávu budou vyjímat na každém typu postavy. Nechcete-li ale vypadat jako diblík, dbejte na to, aby sahaly nejméně ke kolenům.