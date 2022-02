Barvy jsou pro nás i formou komunikace. Jejich prostřednictvím vyjadřujeme a ovlivňujeme myšlenky a emoce - svoje i našeho okolí. Very Peri má zdůrazňovat možnosti, které před námi leží, podporovat kreativitu, nápaditost, smělost a vlastní osobitost.

Very Peri, odstín modré s červenofialovými tóny, se velmi dobře kombinuje s ostatními barvami. Chcete-li posílit její veselé, optimistické vyznění, klidně přidejte červenou, žlutou nebo oranžovou.

Dobře si rozumí i s dalšími odstíny modré či jasnou modravě šedou. V téhle kombinaci zazáříte.

Odvážnější se mohou pustit i do kombinování Very Peri s odstíny zelené - není to nic těžkého a výsledek rozhodně stojí za to.

Chcete-li zapojit ještě další barvu (víc než tři v jednom outfitu už by bylo nejspíš moc), vyberte některou neutrální, třeba béžovou, světle kávovou, sněhově bílou, šla by i černá.