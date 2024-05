Vítězem už na startu. Pogačar přijíždí poprvé na italské Giro

A pětadvacetiletého Slovince už nyní většina cyklistického světa vidí v růžovém dresu s nekonečnou trofejí v ruce.

Včetně jeho soupeřů, kteří – i když se snaží znít bojovně – stejně nakonec přiznají, že jedou do Itálie jen pro druhé místo.

Je vůbec možné suveréna v barvách týmu UAE porazit?

Experti se shodují, že ve složení, které se na startu Gira sejde, nikoliv.

Veteráni Geraint Thomas z Ineosu a Romain Bardet z DSM ho můžou trochu znervóznit, vrstevník Juan Pedro López z Lidl-Treku pozlobit a mladíček Cian Uijtdebroeks z Vismy zrychlit tepovku, ale nikdo se Pogačarovi nedokáže vyrovnat tak jako Jonas Vingegaard nebo Primož Roglič.

A jelikož se oba letos zaměřují hlavně na Tour de France, je docela pravděpodobné, že si Pogačar bude na Giru dělat, co bude chtít.

„Muselo by se stát něco opravdu hodně zvláštního, aby nevyhrál. Pokud půjde vše hladce, nepřimotá se do pádu nebo neonemocní, zvítězí. A zvítězí o tolik, o kolik jen bude chtít,“ predikuje bývalý australský vládce spurtů Robbie McEwen.

Stejný názor má i belgický mistr světa z roku 2012 Philippe Gilbert. „Tadeje lze porazit jen s opravdu silným týmem a za horkého počasí, kdy není zcela stoprocentní.“

Tadej Pogačar vstoupil do sezony vítězstvím na Strade Bianche.

Že Pogačarovi teplé dny nesvědčí, ukázala především etapa na Tour 2022 přes Galibier, kdy ho Vingegaard sesadil z prvního místa.

Slovinec se přehřál, nedoplnil dostatek tekutin a od toho dne se už do žluté neoblékl.

Naopak mu svědčí chladné, deštivé dny ve stylu čím hůře, tím lépe. O co víc soupeři moknou a mrznou, tím víc energie a útočnosti se v Pogačarovi střádá.

Dlouhodobá předpověď počasí zatím neukazuje, že by se měl opakovat loňský mrazivý ročník. Přesto zůstanou teploty pravděpodobně daleko od těch tropických, které jsou v červencové Francii už téměř standardem. Počasí tak zřejmě bude stát na Pogačarově straně.

Přitom doufat v tropické dny v květnu je nejspíš efektivnější než se snažit sestavit tým, který přivede Pogačara do úzkých.

Už na Tour 2020 ukázal, že je schopný vyhrát i bez silných pomocníků v zádech. A od té doby kvalita UAE strmě vzrostla.

Vždyť i sportovní ředitel Ineosu Zak Dempster, který přiváží na Giro jednu z nejsilnějších vrchařských sestav, hlásí: „Ten slovinský kluk by dokázal na Giru vyhrát každou etapu. I ty sprinterské, kdyby je pojal kreativně.“

Z bývalých profesionálů nezvolil rezignovaný tón pouze Vincenzo Nibali. Vítěz všech tří Grand Tour naopak Pogačarovy soupeře burcuje.

„Musíte dostat z hlavy, že je neporazitelný. Když je to s ním těžké v souboji jeden na jednoho, zkuste něco inovativního!“ radí a dodává: „Na Grand Tour nikdy nedokážete mít pod kontrolou úplně všechno. Jeden špatný den může změnit mnohé.“

Zatím se ale zdá, že největším soupeřem může být pro Pogačara on sám, respektive jeho velkolepé ambice. Slovinec totiž letos nechce vyhrát pouze Giro, ale pouští se do pokusu o bájný double Giro-Tour. Kvůli tomu by mohl jezdit úsporněji, než je u něj zvykem. A v rámci šetření sil tak třeba i zazdít rozhodující protiútok?

Slovinský cyklista Tadej Pogačar projíždí vítězně cílem monumentu Lutych-Bastogne-Lutych

Že mu během celého Gira nezmizí z hlavy myšlenka na třetí celkové vítězství na Tour, je všem jasné. „Kdybych byl v jeho kůži, vsadím všechno na první vhodnou příležitost a pak už budu jen bránit náskok,“ přemítá Gilbert.

Ke smůle soupeřů se ale jako první vhodná příležitost jeví už druhá etapa ročníku s dvanáctikilometrovým cílovým výšlapem na vrchol Oropa. Klidně se tak může naplnit nadsazená předpověď cyklistického kanálu GCN: „Jedinou skutečnou překážkou během tří týdnů závodu bude pro Slovince nuda.“