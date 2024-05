Volby by s přehledem vyhrálo ANO, mimo Sněmovnu by zůstaly TOP 09 a lidovci

Sněmovní volby by v dubnu vyhrálo ANO s 32,5 procenta, ODS by měla 13 procent, SPD a Piráti shodně deset procent a STAN osm procent, ukázal volební model Medianu. Nejsilnější stranou mimo Poslaneckou sněmovnu by byla Sociální demokracie se 4,5 procenta.