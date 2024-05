V noci ne! Praha chystá zákaz vjezdu do části centra. Vyhlášku provází zmatky

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Znovu a lépe? Nikoliv. Znovu a stejně. Praha 1 poslední dubnový den poslala do připomínkového řízení vyhlášku, která zakazuje vjezd do podstatné části Starého Města v průběhu noci, tedy od 22. do 6. hodiny. A to v de facto stejném znění jako v listopadu, kdy ji po několika dnech zmatků a hádek zrušil pro formální vady magistrát.