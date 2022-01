Funkčním materiálům se bavlna nevyrovná, pomaleji schne a navíc studí, takže v termoprádlu z ní byste se moc pohodlně necítila. Na druhou stranu však nezadržuje pachy, v pračce snese i vysoké teploty a nevadí ani té nejcitlivější pokožce. Právem si tedy zaslouží, aby byla stavěna na piedestal.

Možná se ale podivujete nad tím, jak je možné, že jedno bavlněné tričko stojí dvě stě korun a druhé třikrát tolik. Je to dáno tím, že existuje více druhů bavlníku, a co bavlník, to i jiná kvalita.

Ze semínek vyrůstají chumáče vláken, kterým se odborně říká staply, ty jsou různě dlouhé a jemné. Obecně platí, že čím jsou delší, tím je pak látka z nich vyrobená kvalitnější.

Ve světě se pěstování této rostliny věnuje necelá stovka zemí a nedá se říct, kde konkrétně roste ta špatná (tj. s vlákny okolo dvou a půl centimetru) a kde ta dobrá bavlna (s vlákny dosahujícími až ke třem a půl centimetru), z Indie a Pákistánu však většinou nelze očekávat tak kvalitní zásilku jako z Mexika, ze Spojených států či z Egypta.

Při nákupu bavlněných modelů se ale určitě zajímejte o to, zda máte tu čest s mercerovanou bavlnou. Mercerace znamená máčení v louhu, jde o jednu z možných úprav příze. V porovnání s opálenou bavlnou je pevnější, savější a lesklejší. Tričko z ní vám bude sloužit léta, nezmění tvar, ani jej hned nepokryjí žmolky. Musíte však počítat s tím, že za něj zaplatíte trochu víc peněz.