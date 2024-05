Musím mu to ulehčit. Jak „mezera“ Füllkrug rozhodl a dorovnal Rosického

„Je to důležité vítězství, protože nás dostává do dobré situace. Ale nečekejme nic jednoduchého,“ varoval jedenatřicetiletý střelec v rozhovoru pro DAZN.

Možná je s podivem, že středeční zápas nakonec přinesl jen jediný gól. Šance měly oba týmy, hosté dvakrát nastřelili tyčku, míjela se i prázdná brána.

„Jo, to je fotbal. Někdy je nádherný, někdy... přesně takový,“ vystihl pařížský kouč Luis Enrique.

Času na vyrovnání měli Pařížané dost, vždyť Füllkrug svým náběhem rozradostnil domácí příznivce ve žlutém už po půlhodině. Ale Dortmund svého soupeře viditelně zaskočil.

Od začátku vysoko napadal, hrál ve strhujícím tempu, nedal ani metr zadarmo. Není náhoda, že nejlepším mužem zápasu poté vyhlásili sedmatřicetiletého obránce Matse Hummelse.

Z obrany shodou okolností vzešla i gólová asistence.

Většina hostů byla ve vyšších pozicích, když Mbappé zrovna napadal krajního beka Schlotterbecka.

„Už jak jsem ho sledoval, že se od něj šikovně odpoutal a naznačil přihrávku zpět brankáři, řekl jsem si: Jo, bude to hrát dopředu a tak mu dám možnost,“ líčil Füllkrug.

Cuknul a rukou si ukázal.

„No a on to dal naprosto perfektně, přesný oblouček. Kdyby to bylo ploché, asi bych to nebyl schopný zpracovat, takhle to bylo snazší. Říkal jsem si: Měl bych si míč ještě jednou posunout? Ale ne, zůstal v dobré pozici, takže jsem ho mohl nabrat z první. Víte, balon pro Ligu mistrů je opravdu rychlý, takže to zafungovalo,“ popsal a vycenil zuby, u čehož jasně ukázal, proč ho mnozí přezdívali „Lücke“, neboli mezera.

Dortmundský útočník Niclas Füllkrug se snaží zakončit hlavou proti bráně PSG.

Pro Dortmund jsou v posledních týdnech jeho góly klíčové. Kromě toho, že dvanáctkrát pálil v lize, byl to také on, kdo znovu dostal domácí do hry v odvetě s madridským Atlétikem, načež tři minuty poté dával postupový gól Sabitzer.

„Na tomhle stadionu prostě máte při důležitých chvílích pokaždé pocit, že začínáte za stavu 1:0,“ rozplýval se útočník, jenž do statistik nepřispívá jen góly.

Kromě tří zásahu dokázal v letošní sezoně milionářské soutěže také třikrát asistovat, což se před ním ve žluto-černém dresu povedlo jen dvěma fotbalistům. Stéphanu Chapuisatovi a Tomáši Rosickému, který asistoval v sezoně 2002/03 dokonce čtyřikrát.

„Není to jen o mně. Zahráli jsme opravdu dobře. Ale také jsme hodněkrát trpěli. Měli fáze, kdy na nás vyvíjeli velký tlak. To je proti tak špičkovému týmu nevyhnutelné. Teď je poločas. Do Wembley nám zbývá ještě 90 minut. Ale zůstáváme pokorní,“ přidal Füllkrug, který v Dortmundu hraje první sezonu. Předtím působil nepřetržitě pět let v Brémách, jichž je zároveň odchovancem, hrál také v Norimberku nebo Fürthu.

Před rokem a půl se dočkal také první reprezentační pozvánky, když cestoval s německým výběrem na mistrovství světa do Kataru. Když debutoval v přáteláku proti Ománu a hned vstřelil premiérový gól, bylo mu 29 let.

Na šampionátu se pak prosadil dvakrát, proti Španělsku (1:1) i Kostarice (4:2). Němci ale skončili už ve skupině.

Teď může přidat další kariérní úspěch. Třeba gól ve finále Ligy mistrů?