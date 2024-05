V Litoměřicích startuje Závod míru juniorů, v minulosti ho jel i Pogačar

Na litoměřickém Mírovém náměstí ve čtvrtek odstartuje legendární májový Závod míru juniorů, mezinárodní etapový cyklistický závod zařazený do nejvyšší světové kategorie Junioes Nations´Cup. Každoročně se jej účastní více než stovka nejlepších cyklistů z celého světa. Závodníci na letošním 52. ročníku poměří síly od 2. do 5. května, celkem na ně čeká 403,3 kilometrů vedoucích napříč severem Čech až do přilehlého Saska. Jako již tradičně se cílovým městem stane Terezín.