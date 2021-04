Mini pod zadek, výstřih jak Macocha. Když světové celebrity neumí stárnout

Mariah Carey (52 let) se proslavila nejen coby zpěvačka se sametovým hlasem. Autorka legendárního vánočního singlu All I Want for Christmas Is You, který slýcháme každoročně v době adventu několikrát denně, je bohužel známá taky díky svému zvláštnímu módnímu cítění.

Děs běs, dalo by se říci. Padesátnice Mariah většinou obléká kreace ke svým křivkám zcela nevodné a ukazuje mnohem více, než je třeba.

Ač je postava „krev a mlíko“ ve světě krásy vyzdvihována a na majitelky plnějších křivek stylisté apelují, aby se za plus size linie nestyděly a hrdě je odhalovaly, u Mariah Carey jasně vidíme, že nic se nemá přehánět.



Jestli je někdo hodně daleko za hranou dobrého vkusu, je to rozhodně herečka Phoebe Price. Údajná herečka má ve 48 letech pro strach uděláno.



Phoebe Price se toho nebojí.

Na veřejnosti se bez jakéhokoliv ostychu prochází v kreacích, z nichž zrak i rozum přecházejí. Nejenže jsou pro dámu v jistém věku zcela nevhodné, navíc ani nelichotí postavě. Co ale na tom, dotyčná je evidentně přesvědčená o opaku.



Neúspěšná modelka Courtney Stoddenová mezi hollywoodskou smetánku prorazila díky svému nyní již exmanželovi, herci Dougovi Hutchisonovi. Bachaře z filmu Zelená míle si vzala ve svých 16 letech, kdy mu bylo 51 let. Pro pár prý nebyl rozdíl 35 let důležitý, ovšem dnes, překvapivě, jsou šťastně rozvedeni.

Jestli se někdo skutečně neumí oblékat, pak je to Courtney Stoddenová.

Vnadné ženě se, bohužel pro naše oči, nedostalo tolik pozornost, po které prahla. A tak se skrze své plastikami vylepšené tělo snaží dosáhnout hvězdného vrcholu. Prozatím zdárně boduje coby odstrašující příklad prvoplánové lacinosti.



Chybný krok

Kim Kardashianová (40 let) a Céline Dionová (53 let) patří k těm, co jsou považovány v módní branži za ikony. A většinou zcela právem. Obě dámy oblékají outfity úměrné nejen svému věku, ale i postavě, kterým nechybí jedinečný šmrnc. Přesto i mediální hvězda Kim a zpěvačka Céline umějí šlápnout pořádně vedle.



Céline Dionová má pěkné nohy, ovšem s minimalistickou délkou sukní by měla trochu brzdit.

Autorka titulní písně k filmovému trháku Titanic se po padesátce pyšní velmi štíhlou figurou, kterou jí nejedna „mladice“ závidí. Ač má ovšem zpěvačka líbivé křivky, přesto si nemůže dovolit obléci úplně všechno. Je názornou ukázkou toho, jak je to s módou a věkem. Být sexy a zajímavá lze přece i bez minisukní a příliš extravagantních outfitů.

Movitá kráska

Podobné je to i s Kim Kardashianovou. Půvabné ženě arménského původu od malička nic nechybělo. Měla vše, na co jen pomyslela, a je tomu tak dodnes. Tím, že je mezi celebritami dominující personou, má mantinely vnímání světa o hodně jinde oproti obyčejným smrtelníkům.

Jiná liga, to je Kim Kardashianová.

Zatímco nejedna majitelka oblých křivek by se styděla obléci se do latexu, vynést upnuté legíny v souhře s velmi prostým topem či velmi krátké šaty s výstřihem hlubokým jako Macocha, Kim Kardashianová s tím sebemenší problém nemá.



Za normálních okolností by stylisté slavnou ženu za obdobný počin nesouhlasně kárali, u movitého klanu Kardashianových je ale vše dovoleno.