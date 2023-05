V módě mám ráda kontrast, říká tvář Nákupů Ona Dnes Veronika Petruchová

Na knížku s více než 120 kupóny k výhodným nákupům však nemusíte čekat do startu. Najdete ji už od středy 10. května v časopise Žena a život.

V pondělí 15. května, tedy v den zahájení slevových nákupů, budou slevové kupony tradičně součástí pondělního vydání MF DNES s magazínem Ona Dnes a ve čtvrtek 18. května také čtvrtečního vydání MF DNES s Magazínem DNES+TV. Najdete je také v aplikaci Portmonka.

Se slevovými kupóny můžete nakupovat po celý týden ve více než dvou tisícovkách kamenných obchodů a ve více než 110 e-shopech po celé České republice. Vybírat bude možné z množství známých a oblíbených značek, které se do akce zapojily, například Apart, CCC, GAP, Astratex, Celio, Manufaktura, Under Armour, Orsay, Douglas, Sephora, Super ZOO či Modivo. Seznam všech obchodů, v nichž lze kupóny na slevy uplatnit, najdete na webu www.nakupyonadnes.cz .

Za dámu i v teplákách

Tváří jarních Nákupů Ona Dnes, které potrvají od pondělí 15. května do neděle 21. května, je tentokrát moderátorka Veronika Petruchová, kterou jsme zastihli na focení a natáčení kampaně na Nákupy Ona Dnes a při té příležitosti jsme si s ní povídali o jejím vztahu k módě a nakupování obecně.

„Můj styling, jak mě vidí diváci, určují profesionálové. Já jsem spíš taková, že nakupuju, když mám špatný den,“ přiznala moderátorka, která se prý ráda převleče z pouzdrových šatů do tepláků a mikiny.

„Já jsem teď spíš ten typ, co nakupuje jednorázově vždycky všechno a potom zase dlouho ne. A taky poslední dobou hodně využívám internet,“ prozradila o svém vztahu k nakupování. „Každopádně není nad to vzít s sebou dvě kámošky, aby mi do kabinky nosily nové kousky.“

Co se týká jejího soukromého šatníku má Veronika Petruchová ráda takový free style. „Mám spoustu džínů, kraťásků, mikin, triček s různými potisky a tak dále, každopádně ráda to i střídám. Takže někdy vyjdu jako dáma a někdy fakt mám ráda, když si dám tepláky, čepici a vyjdu jen tak se psem ven. Mám ráda ten kontrast.“ Nikdy by prý na sebe nevzala nic extra vyzývavého, protože nemá ráda, když se na ni někdo dívá prvoplánově jako na sexy holku.

Na mužích se jí líbí jednoduchost v oblékání. „Já si myslím, že chlapi to mají strašně jednoduchý, a přitom se tím málokdy řídí. Je dobrý mít hezký kalhoty, obyčejný triko, čistý boty a může vyrazit,“ popsala. „Mám taky ráda chlapy v košili. Co se mi na nich nelíbí, to je outdoorové oblečení ve městě,“ dodává.