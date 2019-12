Na půl roku jsem přestala menstruovat, vypráví plus size modelka

Váš vstup do světa modelingu připomíná scénu z filmu. Jak se to vlastně tenkrát seběhlo?

Odmalička mi všichni říkali, že jednou budu modelkou. Byla jsem blonďatá, vysoká, štíhlá, ale o kariéře manekýny jsem rozhodně nesnila a podobným poznámkám se vzpírala. V šestnácti jsme zašly s kamarádkami do McDonaldu, kde mě oslovila dáma s nabídkou, ať přijdu na casting. Proč to nezkusit? Zašla jsem tam a vybrali mě. Brzy jsem od malé agentury přešla k Exit Model Management, která patří k největším na Slovensku, a moje kariéra se naplno rozjela. Jak se říká, odříkaného největší krajíc!