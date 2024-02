Trend mafiánské manželky si libuje v luxusu. Dává druhou šanci kožešinám

Uběhlo sotva pár týdnů nového roku a módní scéna se již stihla zcela proměnit. Ty tam jsou minimalistické hity jako tichý luxus, trend čisté dívky a móda ve stylu baletek či vesničanek, které frčely loni. Mob Wife Aesthetics, tedy styl mafiánské manželky, je převálcoval rychlostí blesku. Nejúspěšnější videa mají na TikToku desítky milionů zhlédnutí.

Kýč na vzestupu

Jsem bohatá a nebojím se to ukázat, signalizuje outfit ve stylu mafiánské manželky. Většina jeho nositelek bohatá není a s mafií nemá nic společného. Přesto se zamilovaly do nápadných šperků a huňatých kožichů.

Kožešníci, jejichž řemeslo v posledních letech upadalo, si mnou ruce. Narostla však i poptávka po kožešinách z druhé ruky. Nutno dodat, že nad pravými kožichy převažují ty umělé. A to nejen kvůli soucitu se zvířaty, ale samozřejmě také nižší cenovce.

Stejně tak se popularitě těší zvířecí potisky. Online bazary hlásí nárůst poptávky o desítky procent, třeba Pre Loved Market o 213 %. Vyhledávání kožichů v poslední době stouplo o 18 % a zlatých kruhových náušnic o 70 %. Přízně se opět dočkaly i lodičky na vysokém podpatku, které v poslední době z ulic spíše mizely.

Mob Wife trend má blízko ke kýči, jaký jsme mohli vidět třeba na Sharon Stone ve filmu Casino.

Co se značek týče, jednoznačně vedou ty, které prosluly tak trochu kýčovitou tvorbou: Gucci, Vintage Chanel a také Roberto Cavalli, který si ze zvířecích potisků vytvořil své poznávací znamení.

Tou nejoblíbenější je ovšem Versace. Že tvorba tragicky zesnulého návrháře Gianniho Versace k estetice neodmyslitelně patří, potvrzuje i skutečná Mob Wife Natalie Guercio, která pochází z italské čtvrti v jižní Filadelfii: „Všichni Italové, mafiáni a jejich ženy nosili velké brýle, kožichy a Versaceho. Vždy to byl Versace, Versace, Versace.“

Podle influencerky Sarah Jordan Arcuri, která sama sebe nazývá „ředitelkou trendu“, mu odpovídá „jakýkoli outfit, který byste si vzali na pohřeb“. To znamená hodně černé a hodně kůže.

Módní desatero mafiánské manželky Kožich

Mohutné zlaté šperky

Tmavé sluneční brýle

Lesklé kalhoty

Zvířecí potisk

Vysoké podpatky

Foukaný účes

Rudá rtěnka

Dlouhé umělé nehty

Kouřové oči

Jako každý trend, i tento má své múzy. Patří mezi ně především fiktivní postavy mafiánských manželek: Ginger McKenna z filmu Casino (1995) ztvárněná Sharon Stone, či Elvíra ze Zjizvené tváře (1983), kterou si zahrála Michelle Pfeifferová. Především však Carmella Soprano a Adriana La Cerva v podání Edie Falco, respektive Drey de Matteo ze seriálu Rodina Sopránů (1999).

Podle mnohých není náhoda, že se trend vynořil zrovna na 25. výročí vydání jeho první řady. Objevil se i názor, že celý módní trend je pouze geniální marketingovou kampaní streamovací služby HBO Max, kde si lze Rodinu Sopránů pustit.

Fanynky trendu ovšem nekopírují jen excentrické módní počiny skutečných i fiktivních mafiánských manželek. K celkovému dojmu patří i sebevědomé, téměř až arogantní, nadřazené vystupování. Pro jádro fanoušků se tak virální hit stal i jakýmsi divadelním vystoupením. Nezbývá než doufat, že se nezačnou řídit anglickým příslovím „Fake till you make it“, tedy předstírejte to tak dlouho, dokud se to nestane skutečností.

Oslava mafie či kulturní apropriace?

Kromě uživatelek TikToku a Instagramu trendu podlehly i některé celebrity, třeba Hailey Bieberová, Kylie Jennerová či Dua Lipa. Dokonce i Jennifer Lopezová vynesla v poslední době několik ohromných kožichů. Také načechraná hříva Miley Cyrusové, se kterou zářila na udílení cen Grammy, není nic jiného, než odraz Mob Wife trendu.

Miley Cyrus na předávání cen Grammy (4. února 2024).

Na trend se, jak se dalo očekávat, svalila také vlna kritiky. Podle některých se jedná o glorifikování organizovaného zločinu. Jiní zastávají názor, že jde o kulturní apropriaci, protože si trend půjčuje z kultury Italů a italských imigrantů do USA.

Ozvaly se také skutečné „Mob Wives“. Serveru Popsugar se jedna z nich svěřila, že jí celá estetika přijde jako „kostým ušitý z dekád ženské bolesti a utrpení“.

Spoustě z nich však obliba stylu naopak lichotí. „Mám pocit, že ženy už dnes nemají příležitost se krásně obléknout. Pořád se nosí jenom sportovní oblečení. Proto bych byla ráda, kdyby trend vydržel,“ myslí si Natalia Guercio. Jiná Mob Wife Jennifer Graziano jí přizvukuje: „Za covidu jsme si prošli těžkými časy, je čas žít trochu odvážněji, nápadněji. Díky trendu zažijí lidé trochu zábavy, ať už v životě, či v šatníku.“

Obě dámy budou nejspíš zklamané. Současná vlna zájmu dosáhla nebývalých rozměrů, přesto můžeme předpokládat, že je Mob Wife jen dalším mikro trendem s krátkou životností. Už jen kvůli tomu, že bez kožichů se zkrátka neobejde a za pár týdnů už na ně bude příliš horko.